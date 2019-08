Jesper Jensen er en af alt for få tilbageværende erhvervsfiskere i Thorsminde. Han har overlevet ved at skifte fra torskefiskeri til fangst af krabber. Jesper Jensen er samtidig en af tre fastansatte på redningsstationen. Foto: Thomas Maxe

Jesper Jensen droppede torsken og begyndte i 2006 at fange krabber. Nu er han en af få tilbageværende Thorsminde-fiskere, som tjener lidt penge på at sejle ud.

THORSMINDE/LEMVIG: Når tusindvis af gæster 13.-14. september sætter tænderne i lækkerier ved årets Krabbefestival på havnen i Lemvig, så er der en chance for, at nogle af krabberne er fanget af en af de meget få danske krabbefiskere, Jesper Jensen fra Thorsminde. Når han sejler ud fra Thorsminde i sin lille kutter, kan han vende tilbage med cirka et ton taskekrabber, som kan sælges for omkring 14.000 kroner på fiskeauktionen, som sørger for at levere krabberne videre til Jeka Fish i Lemvig, der i samarbejde med verdens største producent af krabber til konsum, norske Hitromat, sørger for forarbejdning af fangsten. Der er naturligvis en del omkostninger forbundet med fiskeriet - lige fra afskrivning af båden til forsikringer, brændstof og indkøb af agn. Men en omsætning på 14.000 kroner for en dags arbejde er nu ikk' så ringe endda. Alligevel er Jesper Jensen alene om at fange krabber. - Vi var tre både, som kom med i et forsøg i 2006, hvor der blev givet et tilskud til at fange krabber. Men i dag er der kun mig tilbage, og ellers er det engelske og skotske fiskere, som fanger krabber, som de lander i Hvide Sande, fortæller Jesper Jensen.

Krabbefestival



En af festivalens primus motorer er den lokale, kendte gourmet-kok Jesper Krabbe, som vel alene i kraft af sit navn må være selvskrevet til posten som chefkok for festivalen.



Krabbefestivalens hovedsponsor er fødevareproducenten Jeka Fish, som sammen med norske Hitramat har stiftet Nordisk Krabbe Kompagni.



Krabber er en stor delikatesse i Norge, men stadig et vækstområde i Danmark.



Jesper Jensens kutter L318 ligger klar i Thorsminde Havn. Skibet er udstyret til at sætte tejner til fangst af taskekrabber. Foto: Thomas Maxe

Både af nød og lyst For hans vedkommende var det en blanding af nød og lyst, der gjorde, at han skiftede fra fangst af torsk til krabber. - Jeg plejede at skifte mellem at fange torsk ud for vestkysten og at sejle om i Kattegat for at fange kulsøer. Men så kom der pludselig nye torskekvoter. De blev baseret på historiske data, og jeg var så uheldig, at jeg lige netop i referenceåret havde fisket kulsøer i Kattegat. Så min torskekvote blev hen over natten omtrent halveret i forhold til, hvad jeg havde været vant til, siger Jesper Jensen. I forvejen var torskefangsten for nedadgående, så han strakte våben og solgte sin gamle træ-kutter sammen med fiskegarn og den lille torskekvote. Og så investerede han omkring en million kroner i et nyt glasfiber-skib og i første omgang 400 tejner til fangst af krabber. - Tejnerne koster 580 kroner stykket, hvis man køber mindst 100 ad gangen. Så med haleliner og så videre, er det vel en investering på omkring 65.000 kroner i fangstudstyr for at komme i gang med krabbefiskere. Men så holder tejnerne også omkring seks-otte år, inden de skal skiftes, forklarer fiskeren.

Ingen fisk tilbage Traditionelt har krabber været noget, som fiskerne smed overbord. Eller - hvis der var tale om store krabber - så kunne man måske brække kløerne af og smide resten ud. Derfor var der i begyndelsen ikke meget status i at være krabbefisker. - Jeg er blevet kaldt "idiot" mange gange, og der var da heller ikke mange penge i det i starten, hvor kiloprisen også var lav. Men nu har vi fået en god aftale med Jeka Fish, som sikrer, at jeg kan aflevere hele min fangst på fiskeauktionen her i Thorsminde til en fast pris på 13,50 kroner pr. kilo. De ville helst, at jeg skulle sortere hele fangsten, så vi kunne afregne efter forskellige takster, men der er ikke plads på båden, og det vil være for besværligt, hvis jeg skal stå og sortere kløer og krabber i forskellige kasser, forklarer Jesper Jensen, som slipper med at skulle sortere fangsten i hanner og hunner. I dag er der bestemt ingen, der griner af krabbefiskeren, som er en af meget få tilbageværende erhvervsfiskere i Thorsminde. - Om ti år er der ingen landfiskere tilbage i Thorsminde. Der er simpelthen ingen fisk tilbage. Du skal sejle mindst fem timer ud for at kunne fange torsk. Rødspætterne er også væk, konstaterer han og forklarer, at de store trawlere nærmest har støvsuget det kystnære hav for fisk. Manglen på torsk betyder desværre også stærkt øgede udgifter for krabbefiskerne. - Vi bruger torskehoveder som agn. Hvis vi ikke køber dem, så ender de bare som minkfoder, men prisen er steget fra omkring 1 krone til nu 4 kroner pr. kilo. Derfor kunne jeg også godt ønske, at vi var to-tre flere krabbefiskere her i Thorsminde. Så kunne vi gå sammen om et frysehus, og vi kunne spare penge ved at foretage fælles indkøb af agn og redskaber, siger Jesper Jensen.

Mangler redningsmænd Krabbefiskeriet begynder i juni og slutter i december/januar, når vandet bliver koldt, så det kan være vanskeligt at leve af fiskeriet hele året. Derfor er Jesper Jensen også en af tre fastansatte ved Kystredningstjenesten, som bemander redningsstationen i Thorsminde. Her hjælper de oftest surfere, badegæster og lystsejlere på Nissum Fjord fra en hurtigtgående gummibåd, men de skal også kunne sejle ud på havet i den 15 meter lange redningsbåd, MRB 35. - Det er heldigvis længe siden, at vi har været sendt ud for at assistere fiskere. Men det sker da af og til, at vi bliver sendt ned ad mod Søndervig for at assistere i eftersøgninger. Desværre mærker vi også her på redningsstationen, at der ikke er mange fiskere tilbage i Thorsminde. Det kniber med at finde frivillige, som kan stå til rådighed og tage nogle vagter, siger Jesper Jensen.

Danmarks ældste redningsbåd Thorsmindes redningsstation har netop gennemgået en modernisering, og stationen har fået en ny hurtigtgående gummibåd. Men motorredningsbåden (MRB 35) er den samme gamle båd. Den blev søsat i 1973 og er Danmarks ældste redningsbåd i aktiv tjeneste. MRB 35 har tidligere været hjemmehørende i Hvide Sande, indtil man i 1989 fik en ny redningsbåd - MRB 20 med det mere folkelige navn "Emile Robin". Ved udskiftningen blev MRB 35 sendt videre til Thorsminde til erstatning for en udtjent båd. Mens der bliver talt en del om at udskifte den 30 år gamle redningsbåd i Hvide Sande, som oprindeligt var planlagt til at skulle være i tjeneste i 18 år, så er der fortsat ingen aktuelle planer om at sende Thorsmindes 46 år gamle redningsbåd på en tiltrængt og velfortjent pension.