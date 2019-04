Konkurrence: Hvem er Danmarks sundeste arbejdsplads?

Hos Morning Train betaler arbejdspladsen for, at medarbejderne hver onsdag morgen klokken 8.30 kan mødes og spille floorball i Odense Sportscentrum. Pressefoto

For tredje år i træk skal Danmarks sundeste arbejdsplads kåres. Konkurrencen er især for små og mellemstore virksomheder, der gerne vil inspirere andre

DANMARK: Mere sundhed på arbejdspladsen giver som regel mindre sygefravær blandt medarbejderne. Derfor giver det god mening at have fokus på den fysiske og mentale trivsel på jobbet. I konkurrencen "Danmarks Sundeste Arbejdsplads" kan virksomheder indstille små og store tiltag, der er med til at forbedre medarbejderes trivsel og på den måde være med til at inspirere andre arbejdspladser. - Formålet er at sætte fokus på de sundhedsfremmende initiativer og vise, hvor vigtige de er for en arbejdsplads. Vi har set, at den slags initiativer kan nedsætte korttidssygefraværet med op til 29 procent, og derfor vil vi gerne hylde disse sunde initiativer samt være med til at inspirere andre til at komme i gang, siger Kasper Kristensen, der er kampagnekoordinator hos Dansk Firmaidrætsforbund, der sammen med Dansk Erhverv, Forsikring & Pension og Velliv Foreningen står bag konkurrencen. Én af de virksomheder, der går højt op i medarbejdernes sundhed, er webbureauet Morning Train i Odense. Her mener man, at et fokus på især den sociale trivsel medvirker til, at medarbejderne har halvt så mange sygedage som gennemsnittet i private virksomheder.

Danmarks sundeste arbejdsplads Danmarks Sundeste Arbejdsplads er en konkurrence arrangeret i samarbejde mellem Forsikring & Pension, Dansk Firmaidrætsforbund, Dansk Erhverv og Velliv Foreningen. Målet er at spotte de gode initiativer til bedre sundhed på arbejdspladserne, så andre kan blive inspireret til at styrke arbejdet inden for sundhed, trivsel og arbejdsmiljø.Det er deltagerne selv, ikke et panel, der kårer det bedste initiativ. Det gælder altså om at samle så mange stemmer som muligt. Det betyder dog ikke, at det kun er store virksomheder, der har chancen for at vinde. Antallet af stemmer, som et initiativ får, bliver divideret med antallet af ansatte på den arbejdsplads, hvor initiativet bliver gennemført.



Der kåres vindere i hver af regionerne og til sidst én samlet vinder af konkurrence.



15. maj er sidste chance for tilmelding og afstemning.



22. maj findes regionsvinderne.



29. maj kåres Danmarks sundeste arbejdsplads.



Man kan tilmelde sit initiativ og stemme på sundestearbejdsplads.dk.

Der er også mulighed for at spille fodbold sammen med kollegerne hos Morning Train. Her skal man dog selv betale med sin fritid, hvis man vil spille. Hver mandag klokken 16 lejer Morning Train nemlig Stige Hallen. Pressefoto

Floorball i arbejdstiden - Vores sygefravær er lavt. Vi har et snit på 4,5 sygedage pr. medarbejder, hvor landsgennemsnittet er 9 sygedage for privatansatte. Det er interessant, og jeg tilskriver det, at vi har en god kultur og laver en masse aktiviteter sammen. Selv om vi har pressede deadlines, har vi ingen medarbejdere, der har meldt sig syge med stress, siger Peter Thomsen, der er driftsdirektør og partner i Morning Train. Blandt de sundhedsmæssige tiltag, som Morning Train har sat på skinner for medarbejdernes skyld, er floorball og fodbold. - Vi har sportslige initiativer to gange om ugen. Det ene er betalt af arbejdspladsen, nemlig floorball, som vi spiller hver onsdag klokken 8.30. Mandag klokken 16 faciliterer vi muligheden for at spille fodbold, men her kan man sige, at det er medarbejderne selv, der betaler, fordi det ligger i deres fritid, siger Peter Thomsen. Morning Train har 25 medarbejdere. Ifølge Peter Thomsen er de fleste af dem unge computerkyndige mænd i alderen 23 til 27 år. Altså traditionelt ikke dem, der dyrker mest sport i fritiden.

Peter Thomsen er direktør og partner i Morning Train, hvor man gør en stor indsats for at give sine medarbejdere sunde motionsvaner. Pressefoto

Fleksjobbere klarer frokosten - De sidder primært foran en computer og løber ikke lige en maraton, når de holder fri, så vi har gerne villet lave nogle rammer for dem, som gør, at de får rørt sig i løbet af ugen og får nogle gode vaner. Indtil videre har to tredjedele af vores medarbejdere benyttet sig af de sportslige tilbud, mens halvdelen bruger dem hver uge, siger Peter Thomsen og tilføjer, at Morning Train også gerne bakker op om den sunde kost. - Vi har en kantineordning, der bliver varetaget af to fleksjobbere på 59 og 60 år, som arbejder 5 til 10 timer om ugen. De hedder Nina og Bente, og de sørger for, at der bliver handlet ind til middagsmaden med kolde og lune retter. Derudover har nogle af vores nørder lavet en chatbot, som hver dag udtrækker hvem, der skal spise frokost sammen den pågældende dag, siger Peter Thomsen og tilføjer: - Vi holder enormt meget af vores frokostløsning, som Bente og Nina har formået at få kørt op på et flot niveau, der sikrer, at vores medarbejdere får et godt frokostmåltid hver dag. Morning Train er igen i år med i konkurrencen om at blive "Danmarks Sundeste Arbejdsplads". Sidste år blev virksomheden nummer to i Region Syddanmark.

Hvert år tager Morning Train på en teambuildingweekend, og virksomheden sørger også for, at medarbejderne indimellem kan tage på hyggetur med kollegerne om lørdagen. Her er de til en paintballevent. Pressefoto

Verdensberømt i Sønderjylland Typerne af virksomheder, der deltager i konkurrencen er meget forskellige. Det glæder Kasper Kristensen fra Dansk Firmaidrætsforbund, at konkurrencen har held til at engagere mange forskellige brancher. - Vi rammer primært de helt små og de mellemstore virksomheder, der indstiller initiativer med alt fra jordbærsmoothies til plankeudfordringer på arbejdspladsen. Folk har meget forskellige forudsætninger for at deltage, og en simpel hinkerude foran kaffemaskinen kan være bedre end et dyrt sundhedskoncept, der ikke bliver brugt. Vi vil gerne være et formidlingsmodul for virksomheder, der gerne vil inspirere hinanden til at blive sundere arbejdspladser, siger Kasper Kristensen. For vinderen af "Danmarks Sundeste Arbejdsplads" følger der ikke en stor pengepræmie, men et synligt trofæ til arbejdspladsen. Og så selvfølgelig æren. - Æren plejer at give rigtig meget PR. Sidste års vinder, grossistvirksomheden Tridan/Quickparts, blev verdensberømt i Sønderjylland men kom også med i Aftenshowet. Det er lige så værdifuldt som en pengepræmie, siger Kasper Kristensen. Danmarks sundeste arbejdsplads bliver fundet 29. maj.

Man kan også indstille et simpelt initiativ som for eksempel jordbærsmoothies til medarbejderne. Det har virksomheden Keolis tidligere gjort. Pressefoto

Morning Train til teambuilding. Pressefoto

De har også været ude at se ishockey, medarbejderne hos Morning Train. Pressefoto