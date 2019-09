Kommentar: DI-undersøgelse er lidt for meget skønhedskonkurrence

KOMMENTAR: Da jeg købte en ny bil for halvandet år siden, blev jeg ringet op af forhandleren. Han bønfaldt mig om at give ham max-score i importørens evalueringsskema, for ellers havde han ikke en chance for at være med i konkurrencen om at blive årets forhandler.

Den samme lobby-indsats er utvivlsomt foregået forud for Dansk Industris årlige undersøgelse af det lokale erhvervsklima. Politikere, embedsmænd og erhvervsråd har tigget og bedt lokale virksomheder om at tage ja-hatten på, så man kan bekræfte hinanden i, at "her går det godt".

Igen i år tog Ikast-Brande Kommune titlen som "Danmarks mest erhvervsvenlige kommune". Jeg har selv mødt borgmester Ib Boye Lauritsen (V) og kan bekræfte, at han er meget venlig. Men er det nu også primært kommunens fortjeneste, at det går godt?

I denne uges udgave af Erhverv+ har vi besøgt gymnastiktøj-producenten Chopar. De trives i Ikast og fortæller blandt andet, at nærheden til motorvejen er en del af deres succes, for så kan man tiltrække højt kvalificerede pendlere fra Aarhus.

Infrastruktur er netop ét af flere parametre i DI's undersøgelse. Men er det fair, at Ikast-Brande Kommune er mere "erhvervsvenlig", fordi man bor tæt på både en statsvej og en storby?