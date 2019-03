Køen til arbejdsmarkedet rykkede sig ikke i februar

Der var næsten ingen ændring at spore i køen til arbejdsmarkedet i februar. Hvor der i januar var 103.000, var der i februar 103.100.

Dermed er procentdelen af arbejdsstyrken, som står uden arbejde, uændret på 3,7 procent.

Det viser tal for bruttoledigheden i Danmark fra Danmarks Statistik fredag.

Bruttoledigheden er en registerbaseret opgørelse af 16-64-årige.

Den dækker over såkaldte "fuldtidspersoner", som har modtaget dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, og som samtidig vurderes at være jobparate. Personer på aktivering er inkluderet.

Ifølge cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Erik Bjørsted skal man ikke lægge for meget i stilstanden.

- Overordnet har der i det forgangne år trods alt været en faldende tendens i arbejdsløsheden.

- Men i en tid, hvor optimismen i dansk og international økonomi er aftagende, sender dagens tal selvfølgelig ikke det bedste signal, siger han i en kommentar.

Der er særligt resten af verden, der giver grund til bekymring ifølge Dansk Byggeris cheføkonom, Bo Sandberg.

- Tyskland syd for os er i afmatning, blandt andet med en industritillid helt i bund. Øst for os bevæger Sverige sig stadig på en knivsæg med udsigt til en mulig boligboble og et dyk i økonomien.

- Vest for os opfører Storbritannien sit helt eget pinagtige og selvpåførte brexit-cirkus, hvor virkeligheden dagligt overgår fantasien.

- Og længere væk høres krigstrommerne fra handelskrigen mellem USA og Kina også med vekslende styrke, siger han i en kommentar.

Erhvervslivets to store brancheorganisationer, Dansk Erhverv og Dansk Industri, hæfter sig ved samme tendens:

Samtidig med at ledigheden holder sig stabil, vokser mængden af fejlslagne forsøg på at finde folk med det rette cv til at besætte ledige stillinger.

- Den meget lave ledighed har den bagside, at virksomhederne får sværere ved at finde kvalificeret arbejdskraft, siger underdirektør i Dansk Industri Steen Nielsen.

Han peger på virksomheders mulighed for at ansætte folk fra udlandet og beholde de ældste af deres ansatte lidt længere som mulige løsninger.