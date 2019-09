ESBJERG: Børn helt ned til børnehaveklassealderen lærer om dem.FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling er blevet skolepensum på alle niveauer. I erhvervslivet har flere og flere virksomheder fået øjnene op for de gode forretninger, som ligger i at arbejde for de 17 mål, der skal gøre verden bedre at leve i.Det 12. verdensmål - ansvarligt forbrug og produktion - har CSK Group i Esbjerg taget til sig. Makkerparret Søren Hvorslev og Carsten Meng har udnyttet den mangeårige erfaring inden for den maritime verden og for egne penge investeret i et bæredygtigt setup med reparation af elektroniske apparater og printplader.Sammen med fem ansatte på værkstedet sparer de virksomhederne for mange penge, når de undgår at kassere den elektronik, der ved en simpel reparation måske kan holde op til fem-seks år længere.- Vi ville kigge lidt væk fra olie og gas og fik så øje for trenden med, at man ikke længere bare smider den elektronik væk, der er i stykker, siger Søren Hvorslev. - Det kan stadigvæk ikke betale sig at reparere en billig tørretumbler eller vaskemaskine, og det er heller ikke der, vi er. Vi arbejder derfor kun business to business. Vi arbejder for alle industrier, vi har for eksempel Ege Tæpper som en af vores kunder, og vi arbejder også for alle store rederier, blandt andre Molslinjen, og for flere Maersk-selskaber. Også det franske selskab Total har opdaget, at det kan spare noget ved at få repareret elektronik i stedet for at smide det væk, forklarer han.