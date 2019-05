VEJLE: Selvfølgelig vasker man fingre efter toiletbesøg på kontoret i Sjællandsgade 32 i Vejle. Men vandet, der strømmer ud af vandhanen, føles anderledes. Det er blødere, og overgangen fra koldt til varmt sker med det samme. Ingen lang opvarmningstid her.

Toke Reedtz står bag Waturu, som har udviklet en ny klimavenlig teknologi til opvarmning og rensning af vand. Den primære målgruppe er i første omgang større ejendomme med varmtvandscirkulation. Her er der et stort energitab i cirkulationen og ofte udfordringer med for høje bakterietal i det varme vand. Begge dele kan afhjælpes ved at benytte Waturus tankløse enhed som installeres ved tappestedet og som varmer på det kolde vand, når brugeren har behovet.

Sammen med en flok investorer har Toke Reedtz og hans team store ambitioner om at nå ud internationalt med deres opfindelse, som de har taget patent på, og som kan afprøves på toilettet på hjemmebanen i Vejle. Foreløbigt arbejder syv ansatte i det ambitiøse projekt, der nu skal tilføres mere kapital til blandt andet etablering af en automatiseret dansk produktion og udvidelse af salgsorganisationen.

- Vi er en Vejle-baseret greentech-virksomhed, som nu bliver børsnoteret og går på Nasdaq First North for at hente 17,75 millioner kroner. På forhånd er der tegnet 72 procent, og vi er på udkig efter investorer, der tænker langsigtet, fortæller Michael Nørgaard, finansdirektør i Waturu siden januar og en fortid i Danske Bank i Vejle og Alm. Brand Bank i Esbjerg.

- Vi har lavet en international distributionsaftale med det franske selskab Saint-Gobain, som ejer Brødrene Dahl i Danmark. Potentialet er internationalt, og her passer Saint-Gobain ind i strategien.