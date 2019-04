Kinesiske pandaer skal sælge måltider og plys i Zoo

Zoologisk Have København håber at bruge pandabesøg til at hæve både entréindtægter og merchandisesalg.

Når Zoologisk Have i København torsdag slår dørene op og byder velkommen til alle de gæster, der ønsker at se havens to nye pandaer, håber Zoo ikke kun at sælge flere entrébilletter.

Zoo håber, at pandaerne også giver de forventede mange ekstra gæster sult på et måltid og lyst til købe plysbamser, bambus-hårbørster og bøllehatte med pandaører.

Som en del af anlægget omkring pandaerne har Zoologisk Have bygget både en pandashop samt en restaurant, hvor gæster kan få udryddet de sidste få meters afstand til pandaerne.

Ifølge kommerciel direktør i Zoologisk Have Christian Higraff har Zoologisk Have benyttet lejligheden til at skrue på alle knapper for at forbedre oplevelsen og optimere mulighederne for mere salg.

- Hele haven har fået en opgradering. Vi har bygget ny indgang og fordoblet kapaciteten i vores hovedentré. Alle madboder har fået en overhaling, siger han.

- Mad og drikke er bare vigtigt. Og indrømmet: Det har måske haltet lidt på udbuddet. Vi er gået fra Serie 3 til Superligaen.

Den mest fremtrædende nye madoplevelse ligger bogstavligt talt i forlængelse af pandaernes indhegning.

Som en del af pandaanlægget er indbygget restauranten Pan Pan, hvor gæsterne kan spise side om side med hanpandaen Xing Er. Der er kun en glasvæg mellem hans indhegning og restaurantens siddepladser.

Derudover kan de største pandatilhængere gå i en særligt opført pandashop. Repræsentanter fra Zoo København har været til messer for at undersøge, hvad der rører sig på markedet for panda-merchandise.

- Plys går aldrig af mode. Når du har set en panda, får du lyst til at tage en bamse med hjem og kramme den, siger Christian Higraff.

Herudover kan kunder vælge fra et udvalg, der spænder fra pandamorgenkåber over Kay Bojesen pandafigurer til pandate og hårbørster af pandaernes foretrukne mad, bambus.

Præcis hvad Christian Higraff og ledelsen håber at føje til årets omsætning og indtjening, vil han ikke ud med. Men han håber på at kunne levere en tocifret vækst i antallet af besøgende.

- Kommer vi over 15 procent, begynder smilet at brede sig, siger han.

- Kan vi lægge 50 procents omsætning på mad og drikke, begynder smilet også at brede sig.