Kinesiske milliarder skal redde rejsegiganten Thomas Cook

Den britiske rejsegigant Thomas Cook, der blandt andet ejer danske Spies, er i økonomisk knibe, men nu kan en kinesisk håndsrækning komme selskabet til undsætning.

Det er den kinesiske storaktionær Fosun Tourism, der er klar til at skyde et beløb svarende til 6,2 milliarder kroner ind i Thomas Cook.

Det oplyser Thomas Cook i en meddelelse fredag.

Pengene vil sikre, at rejseselskabet har nok polstring til at klare sig gennem vintersæsonen 2019/2020. Desuden skaber det rum for, at selskabet kan investere i at udvikle forretningen.

Planen indebærer en ny struktur for Thomas Cook.

Kineserne vil som en del af aftalen få kontrol over Thomas Cooks forretning for charterrejser, mens de vil få en mindre aktiepost i Thomas Cooks flyselskab af samme navn.

- Efter at have set på en bred vifte af muligheder for at mindske vores gæld og få en mere bæredygtig økonomi har bestyrelsen besluttet at gå videre med en plan om rekapitalisere virksomheden, siger Peter Fankhauser, administrerende direktør for Thomas Cook, i en meddelelse.

Aftalen indebærer, at en markant del af Thomas Cooks gæld bliver konverteret til aktier. Thomas Cook havde ved udgangen af marts en gæld på den gode side af ti milliarder kroner.

Peter Fankhauser erkender samtidig, at redningsplanen ikke er den ønskede løsning for aktionærerne.

De kan nemlig se frem til at få udvandet deres aktier markant.

På børsen i London giver det sig udslag i, at Thomas Cook-aktien falder med 36 procent.

Det britiske selskabs seneste regnskab viste et underskud 12 milliarder kroner.

Det skyldtes en stor nedskrivning, fordi briterne som følge af usikkerhed om brexit har holdt igen med at bestille ferier.

Det har betydet, at værdien af Thomas Cooks forretning ikke vurderes at være så høj som tidligere.

Thomas Cook oplyser fredag, at det har solgt 75 procent af rejserne i årets sommerprogram. Det er lidt bedre end sidste sommer.

Til gengæld er antallet af flybilletter faldet med tre procent sammenlignet med 2018.

Redningsplanen med kinesiske Fosun Tourism skal godkendes af Thomas Cooks aktionærer og myndigheder, inden den er helt på plads.