Jyske Bank indfører negative renter for rige kunder

Som den første bank i Danmark vil Jyske Bank indføre negative renter på kunders opsparinger.

I første omgang vil det være kunder med over 7,5 millioner kroner på bogen, som bliver ramt af ændringen.

Det oplyser banken i forbindelse med sit regnskab for første halvår af 2019.

De første 7,5 millioner kroner vil have en rente på nul procent, mens beløb over vil få en negativ rente på 0,6 procent, hvis ikke andet aftales.

De fleste almindelige bankkunder vil dermed ikke blive ramt af ændringen.

Administrerende direktør Anders Dam forklarer beslutningen med de seneste års negative renter.

Det betyder, at det isoleret set koster Jyske Bank penge, når kunderne bare har deres penge stående.

Det skyldes, at banken betaler penge for have sine overskydende penge stående hos Nationalbanken, der er bankernes bank.

Samtidig er det ikke muligt at få positivt afkast ved for eksempel at placere i danske statsobligationer, der alle har negative renter i øjeblikket. Det forventes at fortsætte i flere år frem.

- Det negative rentemiljø, der har præget det danske marked siden foråret 2012 - kun afbrudt i 2014 - synes nu at være af en mere permanent karakter, siger Anders Dam i en kommentar.

- Markedsforventningerne tilsiger, at det negative rentemiljø vil vare ved i adskillige år, siger han.

Det nye tiltag fra Jyske Bank betyder, at en velhavende kunde med for eksempel 10 millioner kroner stående på sin bankkonto vil skulle betale 15.000 kroner om året.

Der er dog en mulighed for at forhandle om det, oplyser Jyske Bank, som ikke har sat tal på, hvor mange kunder der vil blive påvirket af ændringen.

Mens det er nyt, at danske privatkunder kan risikere at skulle betale for at have penge stående, har danske virksomheder over en bred kam oplevet negative renter de seneste år.

Jyske Bank var i 2016 den første danske bank til at indføre negative renter for virksomheder, og siden har konkurrenterne generelt fulgt trop.