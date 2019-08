Jysk erhvervsskole: Flere jyder burde blive håndværkere

- Vi er tæt på vores mål, og selv om målet stiger om fem år, så skal vi nok nå det også. Men man skal huske, at i universitetsbyerne, for eksempel Aarhus og København, ligger man nede omkring 10 procent. Så hvis vi skal nå det nationale mål om, at 30 procent skal vælge en erhvervsuddannelse i 2025, så skal vi her i Midt- og Vestjylland løfte rigtig højt og formentlig have 40 procent som mål. Der er simpelthen brug for at differentiere målsætningen med udgangspunkt i erhvervsstrukturen, forklarer Allan Kortnum.

Han kunne ellers læne sig tilbage med et veltilfreds smil, for cirka 24 procent af de unge i Herning Kommune og 28 procent i Ikast-Brande Kommune vælger en erhvervsuddannelse, og dermed er Herningsholm allerede nu der, hvor man kan sætte kryds ved det politiske mål for 2020, som siger, at mindst 25 procent af de unge skal vælge en erhvervsuddannelse.

HERNING: Landbruget omtaler stolt Midt- og Vestjylland som "hele Danmarks spisekammer", for det er her, de største landbrug er.

Herningsholm uddanner elever inden for handel/kontor/detail, byggefag, landbrug, industriens område, 10. klasse og gymnasieuddannelserne HHX og HTX.De fleste af skolens elever kommer fra Herning og Ikast-Brande kommuner for at få enten en merkantil eller teknisk eksamen på en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse.Derudover tiltrækker skolen elever i en afstand af cirka 100 kilometer til mere specialiserede uddannelser såsom eksempelvis elektriker, VVS, murer, frisør, tandklinikassistent eller landmand.Herningsholm er desuden et af kun tre steder i landet, hvor man kan blive uddannet cykel- eller motorcykelmekaniker.Skolen beskæftiger 420 ansatte, som årligt underviser cirka 10.000 elever på uddannelser og kurser, svarende til 2500 fuldtidsstuderende ("årselever").Som noget nyt kan lokale 10. klasse-elever også gå på Herningsholm sådan, at overgangen til en ungdomsuddannelse bliver meget lettere.Læs mere på www.herningsholm.dk

Bør være kongevejen

Indtil videre går det den helt rigtige vej: På kun to år har Herningsholm øget optaget på "Grundforløb 1" - altså de elever, der kommer direkte fra folkeskolen - fra 201 til 314. Det er en stigning på over 50 procent. Også på "Grundforløb 2", som typisk er lidt ældre elever, er der sket en stor stigning i elevtallet.

- Det er meget positivt, og indtil videre har vi kapaciteten til det. Vi er dog ved at udvide lidt, men det går, og vi skal nok klare det, forsikrer direktøren, som også glæder sig over, at lokale 10. klasse-elever nu også kan gå i skole på Herningsholm og derved har bedre chance for at få øjnene op for en erhvervsuddannelse.

- Det er stadig over 70 procent, som vælger gymnasievejen. Erhvervsuddannelsen bør ellers være "kongevejen" for de unge, for det er en rigtig god indgang, hvis man for eksempel gerne vil arbejde inden for design, ingeniørfaget eller markedsføring. Det gør en forskel, at man ved, hvordan håndværket er, siger Allan Kortnum.