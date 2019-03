Jubilæum: Tage Johansen kører pølsevognen i stilling

Esbjerg: Tilbage i 1994 stiftede tømrermester med fornavnet Tage og efternavnet Johansen tømrer- og snedkerfirma Tage Johansen på Strandby Kirkevej. I dag - 25 år senere - ligger firmaet på Østervangsvej i Esbjerg Nord, og Tage Johansen er trådt i baggrunden og har overladt ejerskabet af firmaet til Torben Knudsen og daglig leder og medejer Jakob Poulsen.

Og de vil meget gerne fejre firmaet sammen med venner, familie og forretningspartnere.

Derfor inviterer Torben, Jakob og Tage til jubilæumsreception fredag den 15. marts på Østervangsvej 24 fra klokken 14.00 til 17.00. De lover samtidig en hyggelig eftermiddag og har allieret sig med Slagter Theilgaard, der serverer pølser og brød fra pølsevogn, mens der også er sørget for lidt at skylle efter med.

Tage Johansen begyndte oprindeligt med to ansatte, men voksede sig hurtigt større og fik sig et godt ry i branchen. I efteråret 2014 valgte Tage Johansen at gå på pension og solgte firmaet til Torben Knudsen, som også driver ventilationsfirmaet TK Montage ApS. Siden har firmaet udviklet sig fra fire ansatte til i dag næsten 30 ansatte, der ledes af Jakob Poulsen og bygningskonstruktør/beregner Casper Pedersen.

I forbindelse med jubilæet hyldes Tage Johansen for sine 25 år i firmaet og det samme gør tømrer Robert Jensen, der begyndte sammen med Tage. Tømrer Jesper Christiansen har 10 års jubilæum.