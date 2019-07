Jobpatrulje mødte få, men vigtige problemer i Fredericia: Det skal du huske som ungarbejder

Fagbevægelsen har igen været på tur i sommerlandet for at høre til unges arbejdsforhold i ferie- og fritidsjob. I Fredericia talte Jobpatruljen med 30 unge under 18 år. Problemet med, at de selv skal finde sygeafløser synes løst. For det skal man nemlig ikke. Omvendt kender kun få unge deres rettigheder omkring feriepenge, og en del foretager også for tunge løft eller arbejder ved maskiner, de ifølge reglerne ikke må betjene. Arkivfoto: Benny F. Nielsen

De fleste unge, fagbevægelsen talte med på rundtur forleden, får den løn, de skal have. De arbejder også efter reglerne. Men det kniber med sådan noget som pauser og viden om feriepenge.

Fredericia: Det så overvejende fint ud de steder, fagbevægelsens jobpatrulje besøgte forleden. I Fredericia talte Jobpatruljen med 30 ungarbejdere, hvor arbejdsgiveren gerne ville lade Jobpatruljen komme ind. Det fortæller jobpatruljekoordinator Natalia Regitze Jørgensen fra HK Midt, der dækker Fyn og Fredericia. Helt overordnet glæder Jobpatruljen sig over, at det med Natalia Regitze Jørgensens ord faktisk ser okay ud. Nogle arbejdspladser er endda langt fremme med informationstavler til deres ungarbejdere og tilbud om kurser: - Og der er mere fokus på i hvert fald at tage en dialog om arbejdsforholdene, siger Natalia Regitze Jørgensen.

Sygeproblem løst Mest positivt har det været for fagbevægelsens udsendinge i Fredericia og på Fyn, at færre ungarbejdere selv skal finde en afløser, hvis de bliver syge. Det skal de nemlig efter lov og regler og overenskomster ikke. 16,66 procent af de 30 adspurgte i Fredericia - svarende til cirka 5 - måtte dog stadig selv stille med en anden, hvis de lagde sig. Men det er ikke mange, og tallet er faldende, oplyser Natalia Regitze Jørgensen. Næsten 100 procent fik løn fra dag ét og arbejdede ikke gratis eller på såkaldte prøvevagter uden løn, som de heller ikke må.

En ung var utryg Endnu færre end 5 ud af de 30 følte sig deciderede utrygge i deres job. Én gjorde. Efter aftale går Jobpatruljen nu videre med sagen til den unges fagforbund. Generelt tager Jobpatruljen kun det skridt, hvis den unge giver grønt lys. - Men hvis der er grove forhold som grove brud på overenskomster eller brud på arbejdsmiljøregler, tager vi det under alle omstændigheder op med de respektive fagforbund, forklarer Natalia Regitze Jørgensen fra Jobpatruljen: - Eller som en sag efter arbejdsmiljølovgivningen. Eller i yderste konsekvens med politiet. Det var dog ikke nødvendigt denne gang i Fredericia.

Forsøger med dialog Langt hen ad vejen forsøger Jobpatruljen at tale med arbejdsgiverne med det samme. I Fredericia er det for eksempel ifølge Natalia Regitze Jørgensen stadig et problem, at unge løfter mere, end de må: - De må højst løfte 12 kilo. De må heller ikke betjene en pappresse eller brødskæremaskiner eller grøntsagssnittere med skarpe knive. Det gør en del unge under 18 år alligevel. Det er ifølge koordinatoren en svær dialog. Både med arbejdsgivere, men også nogle gange med den unge selv, fordi vedkommende nok godt kan gøre det forsvarligt alligevel - eller ikke ønsker at skabe en konflikt. I det hele taget er mange ungarbejdere i sagens natur kun i ansættelse i kortere tid. For eksempel hen over en ferie. De er ikke altid indstillede på at gå i rette med en chef, selvom de har arbejdsmiljøregler eller lignende på deres side.

Pauser er et problem Største problem i Fredericia er, at mange ungarbejdere ikke ved, hvor meget de skal have i feriepenge. - Men det er heller ikke alle, der får de pauser, de har krav på, siger Natalia Regitze Jørgensen til Fredericia Dagblad: - Man har krav på en halv times pause efter fire en halv times arbejde. Må man ikke også være fleksibel, hvis der for eksempel er rykind i ishuset? - Jo, men det er bare vigtigt at tage snakken om det, og mange unge kan jo også godt lide at have travlt. Omvendt skal alle have en god start på arbejdslivet og ikke senere komme til at lide af for eksempel stress.

Handler om oplysning For 40. år i træk er patruljen denne sommer rundt i landet til arbejdspladser med unge ansatte. Ikke mindst butikker og restaurationer, hvor unge under 18 år arbejder i fritiden og i sommerferien, besøges med et ønske om at tale med de unge og med arbejdsgiveren. Jobpatruljen kan år efter år konstatere, at de unge ved for lidt om deres rettigheder i fritidsjobbet, skriver patruljen fra HK Midt på Fyn og i Fredericia i en pressemeddelelse. Derfor er egentlig oplysning til de unge og arbejdsgiveren patruljens vigtigste våben.