Iværksætter i Ribe: Fra et liv med træ voksede idéen til Woodupp

En almindelig arbejdsdag for Mads Vesterby Hansen består af at varetage kundeservice, pakke farveprøver og sende ordrer afsted. Han er ejer af virksomheden Woodupp, der indtil for små to måneder siden kun bestod af ham selv. Nu har han ansat Troels Johansson.

- Vi er en lille virksomhed, og vi laver det meste selv, fortæller Mads Vesterby Hansen fra et lille kontor i trævirksomheden Pvh Finer A/S i Ribe, hvor Woodupp har base og lager.

Det er hans far, der står bag Pvh Finer A/S, som er en underleverandør af træ. Det er også her, Woodupp får sine produkter produceret. De to vigtigste ord i den sammenhæng er træ og indretning. På webbutikkens hylder er det muligt at vælge mellem tre hovedprodukter. Det kan være trævægge, der er produceret af egetræ eller nåletræ. På hylden er også skydedøre af træ og det sidste nye skud på stammen: akustikpaneler. De har den egenskab, at de skaber gode lydforhold i boligen. Og det er noget, som Mads Vesterby Hansen oplever en efterspørgsel på.

- Det er gået ret hurtigt på det seneste. Især med det nyeste produkt akustikpaneler, som vi lancerede for et lille år siden. Det er gået rigtig stærkt med dem, for akustik er et stort emne inden for byggeri, fortæller han.