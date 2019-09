It-giganten Google investerer i fem solcelleparker i Danmark

Fem danske byer bliver hjemsted for solcelleparker, som den amerikanske it-gigant Google har investeret i. Det oplyser selskabet fredag i forbindelse med, at det annoncerer en række investeringer i vedvarende energi i flere lande.

Solcelleparkerne i Danmark bliver placeret i Morsø, Gimming ved Randers, Norddjurs, Rødby Fjord og Næstved. De første tre parker ventes at være i drift i sommeren 2020, mens de sidste to følger til efteråret i 2020.

- En virksomhed som Google bruger meget energi, fordi vi er med til at holde internettet kørende 24 timer i døgnet.

- Men vi føler samtidig et enormt ansvar for, at det sker på en så bæredygtig måde som overhovedet mulig, siger Googles danske direktør, Malou Aamund, i en pressemeddelelse.

Virksomheden Better Energy skal stå for at opføre de tre parker i Næstved, Norddjurs og Gimming.

Aftalen med Google betyder, at it-giganten i ti år skal aftage den strøm, som solcelleparkerne producerer, til en fast pris, uddyber Rasmus Lildholdt Kjær, der er direktør i selskabet, som bygger, udvikler og driver solcelleparker.

- Google får selvfølgelig glæde af det forstået på den måde, at de nu har en fast kilde til det forbrug, de har af strøm. Det giver også en forudsigelighed på strømmens pris de næste ti år, siger han.

Men Danmark får også gavn af projektet, påpeger Rasmus Lildholdt Kjær.

- Det tilfører ny grøn strøm i den danske energiforsyning, og det vil sige, at Google ikke tager eksisterende grøn strøm, men de er med til at tilføre ny grøn strøm, der matcher det nye forbrug, de placerer i Danmark, siger direktøren.

Han påpeger, at det er en helt ny fase for den grønne omstilling, at det er muligt at levere en grøn energiforsyning til attraktive priser og store mængder.

I november sidste år annoncerede Google en investering på 4,5 milliarder kroner ved opførelsen af et datacenter i Fredericia.

Datacenteret ventes ligeledes at være færdig og i drift i slutningen af 2020, og hvis alt går efter planen vil der være en danskproduceret solkapacitet, som opvejer centerets energiforbrug.

Ud over solcelleparkerne i Danmark annoncerer Google investeringer i vedvarende energi i USA, Chile, Sverige, Finland og Belgien.