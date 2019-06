Inger og Jannie sagde jobbet op - nu har kompagnonerne travlt i eget firma

Inger Bøgh og Jannie Rasmussen har travlt med at rådgive om organisation og ledelse.

KOLDING: De var kolleger på Energinet i Fredericia, var glade for deres job, men ville gerne prøve noget nyt. Så Inger Bøgh og Jannie Rasmussen tog for tre år siden springet som selvstændige og grundlagde virksomheden Human Business. Omskrevet til almindeligt dansk vel en forretning med menneskeligt ansigt? Ikke helt forkert, for de to kvinder arbejder hovedsageligt med organisations- og ledelsesudvikling, og de har nok at se til på fælleskontoret i House of Innovation i Jernbanegade i Kolding. - Vi tager typisk ud for at hjælpe folk i svære situationer, når der skal træffes nogle robuste beslutninger. Det kan både være virksomheder og enkeltpersoner, siger Inger Bøgh, der er cand.mag. i dansk og har en baggrund i kommunikation og HR.

Human Business



Læs mere om Human Business på Inger Bøgh og Jannie Rasmussens rådgivningsfirma holder til i iværksætterhuset House of Innovation i den gamle nationalbankbygning i Jernbanegade i Kolding.Her sparrer parret med de andre iværksættere, og de har blandt andet en fælles studentermedhjælper.Læs mere om Human Business på www.humanbusiness.dk

Breder billedet ud - Det kan for eksempel være, hvis man har udviklet en kultur, som er ude af trit med strategien. Vi hjælper virksomhederne med at finde flere handlemuligheder. De har måske prøvet noget selv og vil gerne rykke sig til noget andet. Det kan være en svær bevægelse. Hvad er det nye? Hvad er det, man skal forholde sig til? Hvad skal man lære af nyt, og hvad skal man fastholde? Man skal kunne se både bagud og fremad og kunne bygge oven på. - Vi vil gerne skabe en refleksion hos den enkelte. Man ser tit, at man bliver angst, når ens identitet trues, og så kæmper man imod. Vi skal have folk tilbage der, hvor de handler på et reflekteret grundlag. Vi skal brede billedet lidt ud, for man får tit tunnelsyn, hvor man synes, at alt det nye er noget skidt. Og vi skal altid møde mennesker der, hvor de er, siger Jannie Rasmussen, der har en baggrund som leder og erhvervspsykolog og en del erfaring fra HR- og konsulentopgaver. Før jobbet hos Energinet arbejdede hun i det offentlige. Hos Human Business arbejder de to kvinder på kryds og tværs, alene og sammen. På dagens program venter for eksempel et fælles Skype-møde.

Hvad er en god leder? De får udfordringer, og de skal skabe udvikling, men betragter sig ikke som virksomhedsdoktorer, snarere som et forebyggende element. - Vi stiller ingen diagnose og starter altid med at lytte rigtig meget. Vi er ikke bange for at udfordre ledelsen, og vi tager ikke en opgave for at lave medarbejderne om og kan ikke bestilles til at komme og gøre det, lederen ikke tør. Vi er bestilt til at hjælpe første gang, så vi kommer ikke igen for at gøre det samme, pointerer parret bag Human Business. Inger Bøgh og Jannie Rasmussen flyver og farer med egne ord rundt sammen og hver for sig. De giver også individuel coaching, rådgiver både små og store virksomheder og har blandt andre, ministerier, Region Sjælland og MHI Vestas blandt deres kunder. De har fået mange kunder via deres netværk, og så holder de to timers sessions ude i byen i samarbejde med blandt andre Syddansk Universitet og Aarhus Universitet om forskellige emner, blandt andre en session om forskellige opfattelser af, hvad en god leder er. Og der er planlagt tre sessions i efteråret.

Ikke drevet af penge - Vi arbejder med det, vi gerne vil, og vi tjener penge på det, men ikke nødvendigvis flere, end vi gjorde før. Der skal jo smør på brødet, men det er ikke penge, der har drevet os til det her, siger Inger Bøgh. Jannie Rasmussen nikker bifaldende. De vil gerne have plads til udvikling og endnu flere spændende opgaver, men ikke tjene penge for enhver pris. - Vi har talt om, at hvis vi skal have en ny kollega, skal det være en administrator, for administration tager en stor del af tiden, og det er ikke lige vores præferencer. Men det kunne også være en med businessbaggrund, som ved noget om nye måder at tænke strategi på, siger Inger Bøgh og Jannie Rasmussen inden dagens Skypemøde kalder.