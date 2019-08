Inger havde drømmen - erhvervsrådet hjalp med det praktiske

Inger Bech elsker at fortælle historier. Nu lever hun af at producere videoer optaget med mobiltelefonen.

BORRIS: De 859 indbyggere i Borris, fem kilometer øst for Skjern, bor lidt uden for Alfarvej.

Men netop derfor kan man få mere hus for pengene i skøn natur, og uden for de større byer kan man få store erhvervsgrunde til små penge, og så er her adgang til en stabil arbejdskraft. Det er der bare ikke så mange, der har opdaget - men bare rolig: Inger Bech er på sagen!

Udstyret med en passion for at fortælle historier, en mobiltelefon og ekstra lys og mikrofoner filmer hun løs for virksomheder i hele Ringkøbing-Skjern Kommune. Og det går så godt, at hun siden foråret har været iværksætter på fuld tid.

- Da min mand og jeg flyttede her til Borris, blev jeg overvældet over, hvor meget der sker her. Jeg fik sådan en lyst til at fortælle om det, så jeg bombarderede blandt andet vores regionale tv-station TV/Midt-Vest med tips om det, der sker herude, fortæller Inger Bech.

Tv-stationen var imponeret over hendes evner til at spotte en god historie og inviterede hende med på kursus for "Mobilholdet", et frivilligt korps af seere, som optager små videoreportager til tv. Her fik Inger Bech tekniske tips og lyst til at eksperimentere mere med video.

- Jeg begyndte at lege med det og fik noget feedback, så jeg blev bedre og bedre. Og efterhånden begyndte andre landsbyer og virksomheder at kontakte mig for at spørge, om jeg også kunne filme noget for dem. Det var ved at tage overhånd som fritidsprojekt, så jeg oprettede et cvr-nummer, og så tænkte jeg, at "nu får jeg da ro!" - men der skete det modsatte, siger Inger Bech og ler hjerteligt.