Imod strømmen: Næssets Kloakservice uddanner mange lærlinge

3F Vojens gav Næssets Kloakservice en pris, fordi firmaet gør en bevidst indsats for at uddanne struktører. Det er svært at finde lærlinge, siger firmaets chef.

VOJENS: Et stykke lagkage på 3F Vojens' kontor. Det var prisen og anerkendelsen, som chefen for Næssets Kloakservice, Torben Lund, og en lærling var inviteret til at tage imod. - Vi syntes, at firmaet fortjente en hæder, fordi Torben (Lund red.) er så god til at lære unge mennesker op. På den måde tager firmaet et socialt ansvar, som nogle af de større firmaer ikke altid tager, siger formanden for 3F Vojens, Keld Pedersen. Der var ikke tale om en pris, som 3F uddeler årligt, men en spontan handling, fordi 3F ville sætte spot på erhvervsuddannelserne og manglen på faglært arbejdskraft. - Vi skal have sat fokus på, at et faglært job kan være ligeså godt som andre jobs - og at man er nogenlunde sikker på at få et arbejde, hvis man tager en faglært uddannelse. Men der kommer til at mange faglært arbejdskraft i fremtiden, siger Keld Pedersen. Det oplever Torben Lund, ejer af Næssets Kloakservice, også. - Jeg står og mangler en lærling lige nu, men jeg kan ikke finde nogen. Det er et problem, og derfor er jeg kommet med i uddannelsesudvalget hos EUC Syd, hvor vi prøver på at få skabt nogle lærepladser, siger Torben Lund.

Firmaet Næssets Kloakservice i Øsby blev etableret i 1982 af Inge og Bent Jensen. Aktiviteterne dengang var mest kloak- og jordarbejde.I 2000 blev Torben Lund medejer og i 2007 eneejer af firmaet. Medarbejderstaben består typisk af seks-syv ansatte, heraf to-tre lærlinge.



Firmaet uddanner anlægsstruktører, som udfører mange udendørs opgaver. For eksempel fortove, pladser samt etablering af kloak- og forsyningsledninger.

Lærlinge er glade Torben Lunds firma er godkendt til at have fire lærlinge af gangen, og han får ros af formanden for 3F i Vojens for at tage sig godt af lærlingene. - De unge mennesker er glade for at stå i lære hos Næssets Kloakservice. Jeg har aldrig hørt utilfredshed fra lærlinge, som har været i firmaet, siger Keld Pedersen. Næssets Kloakservice går altså imod strømmen, og der er brug for andre firmaer, som vil give unge mennesker en faglært uddannelse. Så Finn Karlsen, som er direktør for EUC Syd, vil gerne se flere elever med interesse for at bruge deres hænder i et fremtidigt job. - Men det er svært at styre de unges interesser, og vi må erkende, at gymnasierne har mest tag i de unge lige nu. Det handler om at fortælle de unge, at det altså også kan være interessant at tage en erhvervsuddannelse, og at der er gode muligheder ved at blive faglært, siger Finn Karlsen.