I Kannikegården smelter fortiden og nutiden sammen i en moderne konstruktion, som stikker ud uden at stikke af

En ruin skulle integreres i byggeriet, og så skulle det være moderne, men samtidig falde ind i bybilledet. Det var bare et par af de krav, som Ribe Domsogns menighedsråd havde til den bygning, som skulle samle de administrative funktioner i sognet, og som i dag går under navnet Kannikegården.

Tage Rosenstand, formand for Ribe Domsogns menighedsråd, griner lidt, da ordet "benspænd" kommer op i samtalen. Han har netop ridset historien op: Helt fra 1970'erne, hvor ønsket om en fælles administrationsbygning opstår, til de mange skrinlagte projekter i 80'erne, pengemangel og fundet af gamle kristne grave og ruinerne af et kannikekloster fra 1145 på den grund, menighedsrådet på et tidspunkt havde købt til byggeriet. - Man kan godt kalde det benspænd, men det var også en fantastisk mulighed for at få fortalt historien om stedet, siger han.

Kannikegården i tal Kannikegården ligger på Torvet i Ribe og blev indviet i 2016. Bygningen har fået sit navn efter et kannikekloster, der brændte i slutningen af 1100-tallet.Bygningen rummer funktioner for menighedsrådet og kirkens ansatte, og samtidig danner det rammen om offentlige arrangementer for byens borgere. I forbindelse med en arkæologisk undersøgelse i 2012 finder man det, som man tror er de ældste kristne grave i Danmark samt rester fra et gammelt kannikeklosters spisesal. Ruinerne har i den ene side en højde på 2,20 meter. Bygningen er på ca. 900 etage-kvm. Heraf ruinrummet på ca. 200 kvm. Projektet beløb sig til ca. 35 mio. kr.Finansieringen er klaret ved branderstatningen, opsparede midler, et lån i Stiftmidlerne samt en donation fra Realdania. Hertil kommer 13.4 mio. kr til arkæologiske undersøgelser, som blev finansieret af kirkeskattekroner,Kulturstyrelsen, Realdania samt Velux Fonden.Byggeriet begynder i oktober 2014 og står færdigt i december 2015. I januar 2016 indvies huset.Tegltaget består af cirka 5000 håndlavede sten med en størrelse på 35 x 63 cm.

Farverne i Kannikegården er inspireret af kalkmalerier i bl.a. Ribe Domkirke. Foto: Anders Sune Berg.

Ruinen skal med Murresterne fra kannikeklosteret bliver fredet efter udgravningen i 2012, og en af præmisserne i arkitektkonkurrencen, som menighedsrådet søsætter lidt senere på året bliver derfor, at ruinerne skal indgå i den nye bygning. Samtidig skal bygningen være moderne og markant, men den må ikke være for spektakulær og stjæle opmærksomheden fra domkirken. Byggeriet skal også være tidløst.Lundgaard & Tranberg Arkitekter vinder konkurrencen med et design, hvor tegl og glas udgør grundmaterialerne. Teglet er anvendt som tag og delvis som facade, og stueetagens ydervægge er opført i glas. Tilsammen giver det bygningen en let fremtoning, fortæller Tage Rosenstand.- Jeg glæder mig især over teglet. Taget ligner en tung hat, men udtrykket gøres lettere, fordi bygning er anbragt på søjler og stueetagen transparent. Samtidig er brugen tegl en fortsættelse af Ribes brug af tegl igennem historien.

Det tog 14 måneder at bygge Kannikegården, som har en stue, første- og andensal. Bygningen blev indviet i januar 2016. Foto: Anders Sune Berg.

Tegl - det oplagte valg Erik Frandsen, partner ved Lundgaard & Tranberg Arkitekter, fortæller, at det altid var oplagt at bruge tegl som et af grundmaterialerne. - Når vi tegner noget, prøver vi at fange sjælen af det sted, vi bygger. Tegl er en uomgængelig del af Ribes historie, og samtidig er det et meget sanseligt materiale. For at finde den helt rigtige type tegl til Kannikegården slog Lundgaard & Tranberg Arkitekter sig sammen med Petersen Tegl.- De er altid friske på at prøve nye ting, og vi var ude efter en teglskal, som skulle være så stor som overhovedet muligt. Kannikegården har en skæv side på bagsiden, og det kunne bedst løses med et stort tegl-format, fortæller Erik Frandsen og tilføjer, at tegl er meget ujævn og uhomogen, hvilket ligger i tråd med byens udseende.- Tegl har en æstetisk værdi, som vi gerne ville arbejde videre med, og samtidig ville huset komme til at ligge op ad gamle bygninger, som i hundreder af år er blevet påvirket af vind og vejr. Det ville være mærkeligt at komme med nogle helt ensartede teglskaller. Huset skal jo ikke råbe, siger han.

Kannikegården i Ribe giver illusionen af at være en let og svævende bygning, men hver eneste af tagets teglskaller vejer omkring 15 kg. Foto: Anders Sune Berg.

Et tilgængeligt hus At bruge glas i stueetagen lå også lige til højrebenet, fortæller Erik Frandsen.- Kerneopgaven var at lave et menighedshus oven på en ruin. Ruinen skulle blive en del af byen og ikke bare noget i en kælder. Rummet, ruinen var i, skulle være synligt både inde- og udefra, og det er grunden til, at huset svæver over ruinen.For at fremhæve husets homogenitet er vinduer af forskellig størrelse placeret "tilfældige" steder i taget. - Kannikegården skal ses som en samlet volumen. Huset skal ses som en stor teglklods, der svæver over jorden, og for at sikre det, er vinduerne placeret ujævnt i bygningen. - Normalt placeres vinduer i ens takt, men det er ofte med til at fremhæve enkelte elementer ved et byggeri. Det ønskede vi ikke, siger Erik Frandsen.

Vinduerne i taget har forskellig størrelse og er "strøet" ud over taget, så de ikke tager opmærksomhed fra bygningen som en samlet masse. Foto: Anders Sune Berg.

Med udsigt til ruinerne Inde i Kannikegården er der lige så mange referencer til husets og byens historie som udenfor. Eksempelvis er der udkig til ruinerne, der menes at være en gammel spisesal, fra den nye frokoststue. Og en rå bræddeforskalling af det beton, som støtter ruinerne, er en reference til Ribes lange historie.- De vandrette striber symboliserer mange års kulturelle lag. Det er nærmest en geologisk aftegning af jordlaget og udviklingen, lyder det fra Erik Frandsen, der har været meget begejstret for at arbejde på projektet. - Der er så meget guf i det der sted, for huset fortæller rigtig mange historier, og samtidig er der ikke noget mere opløftende end at bygge noget for et menighedsråd. De har langsigtede interesser og ambitioner om, at deres bygning skal stå i mange år. Det skal ikke bare bygges og sælges. Det er ikke så ofte, man får lov til at bygge for sådan en bygherre.

Taget på Kannikegården i Ribe består af cirka 5000 håndlavede teglskaller. Farven på skallerne er nøje afstemt, så bygningen falder ind i omgivelserne og ikke stjæler opmærksomheden fra domkirken. Foto: Anders Sune Berg.

Ruinerne fra spisesalen i det tidligere kannikekloster fra omkring 1100 kan ses både ude- og indefra. Foto: Anders Sune Berg.

Der er en lille have bag Kannikegården. Den er bl.a. blevet finansieret af Realdania. Foto: Anders Sune Berg.