Hvidvasksag tynger ikke Swedbank-regnskab

Den svenske storbank Swedbank trodser hvidvasksag og leverer et bedre resultat end ventet.

Banken har i årets første seks måneder haft flere indtægter end ventet. Der bliver dog skruet ned for, hvor mange penge der udbetales til aktionærer.

Samlet set har banken indtægter for 11,4 milliarder svenske kroner, hvilket er 300 millioner mere end ventet.

Også bankens indtægter fra renter er højere end ventet.

I halvårsregnskabet varsler banken, at den ændrer sin politik for, hvor meget af overskuddet der skal gives i udbytte til aktionærerne. Tidligere var målet mellem 50 og 75 procent af overskuddet.

Nu er målet blot 50 procent af overskuddet. Banken forklarer dette med, at den er behov for at styrke sin kapital.

Swedbank undersøges, efter at tv-stationen SVT i februar kunne afsløre, at banken skal have været brugt til at gennemføre overførsler for 135 milliarder euro fra såkaldte "højrisiko udenlandske kunder".

Dermed er frygten, at banken er blevet brugt til hvidvask.

Den svenske bank har iværksat en intern undersøgelse af hvidvaskanklagerne mod banken. Banken undersøges også af myndighederne i Sverige, Estland og USA.

Historien om den mulige hvidvask gennem konti i banken fik i første omgang konsekvenser for bankens danske topchef Birgitte Bonnesen, der mistede jobbet.

Siden meddelte bankens daværende bestyrelsesformand, Lars Idermark, at han også trak sig.

Bankens aktionærer har valgt den tidligere socialdemokratiske statsminister Göran Persson som bestyrelsesformand. Banken leder stadig efter en permanent administrerende direktør.