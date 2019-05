Hver tiende ejendomshandel sidste år blev i familien

Over 12.000 gange sidste år gav to familiemedlemmer hånd og lod en ejendom skifte hænder uden, at den forlod familien. Dermed udgjorde familiehandler hver tiende handel med ejendomme sidste år.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Antallet af handler internt i familien er steget fra 6808 i 2009 til 12.227 sidste år. Det skyldes hovedsageligt et voksende salg af ejendomme. Derfor har familiehandler udgjort en forholdsvis stabil andel af alle handler med ejendomme.

Hvor det tidligere har været jyderne, der i særlig grad beholdt boliger og ejendomme i familien, er det nu særligt i hovedstaden, at der sælges til egen slægt.

Lige under 5000 af de 12.000 handler i familien er enfamiliehuse, mens ejerlejligheder udgør lidt over 2500.