Hunde sind willkommen - også i Lemvig

Et notat udarbejdet af VisitDenmark for Erhverv+ viser, at tyskerne hver måned foretager 20.000 googlesøgninger på nøgleordene "Dänemark" "Urlaub" og "Hund". Og mens der generelt blandt tyskerne er 21 procent, som drømmer om en ferie i Danmark, så er en dansk ferie drømmen for hele 25 procent af de tyske hundeejere.

- Dog Activity Center er stadig helt nyt, men det er meningen, at det skal blive min fuldtidsbeskæftigelse. I første omgang har vi dog kun et begrænset antal pladser, fordi der også skal være plads til mine egne to hunde. Men jeg håber, at vi snart kan udvide, fortæller hun.

Den hollandskfødte kvinde mødte en sød kæreste online og flyttede for et år siden til Lemvig. Hun er uddannet dyresygeplejerske og har mere end 10 års erfaring med at træne hunde, så det er en gammel drøm, der nu går i opfyldelse.

- Jeg kan passe hunden, hvis man skal på arbejde, eller hvis familien for eksempel gerne vil på en køretur, mens de er på ferie i området, fortæller Nienke de Faber, som står bag den nystartede virksomhed "Dog Activity Center" i Rom, få kilometer syd for Lemvig.

Men faktisk er hunde hjerteligt velkommen de fleste steder i Danmark, så hvorfor ikke gøre en dyd ud af det? Og nu får hundeejerne så en ekstra god grund til at holde ferie: I Lemvig kan man nemlig få passet sin hund i en slags daginstitution for hunde.

Har selv madpakke med

Hundene boltrer sig på en stor indhegnet legeplads, hvor der også er et skur, hvor hunde og Nienke kan søge ly for eventuel regn. Her bliver hundene trænet og passet i dagtimerne, og der er allerede fuldt hus på legepladsen, hvor lokale hunde er flyttet ind, mens deres ejere er på arbejde.

Prisen for pasning ligger på 165 kroner pr. dag - med mulighed for rabataftaler, hvis man booker flere dage. Det er omtrent på niveau med udgiften til at få passet et barn i daginstitution.

- For mange er hunden jo også familiens "barn", siger Nienke de Faber, mens en lidt kluntet og meget nuttet Grand Danois-hvalp forsøger at spise journalistens notesblok.

Det er dog ikke, fordi hvalpen er sulten, for den har lige spist.

- Enten spiser hundene hjemmefra, eller også har de en madpakke med - nøjagtigt lige som i børnehaven, siger Nienke de Faber og rejser sig for at tumle videre med hundene.

Ud over pasningen tilbyder hun også hvalpetræning. Pasningstilbuddet er indtil videre åbent syv dage om ugen - med en lidt højere pris for weekendpasning. Hun håber, at der med tiden også vil blive mulighed for at tilbyde overnatning som i en traditionel hundepension.

Læs mere på www.dogactivitycenter.dk.