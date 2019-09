Man sparer bare ikke på sit kæledyr, og derfor ser Per Lausen som administrerende direktør for Eldorado lyst på fremtiden. Foto: Carsten B. Grubach

Eldorado i Haderslev køber op og bygger ud - til glæde for blandt andet hund og kat.

HADERSLEV: Din hund, din kat, dine guldfisk, din hest eller din hamster ville elske det.Det ville lige være stedet, hvor de ville føle sig hjemme, stedet for den grænseløse forkælelse, stedet med det paradisiske navn Eldorado, opkaldt efter den sydamerikanske by med den forjættede skat, de spanske erobrere ledte febrilsk efter.Vi er imidlertid langt fra Sydamerika. Vi er såmænd bare på Ole Rømersvej i Haderslev, men det gør ikke eventyret mindre.For hos Eldorado finder kæledyrene deres klondike, deres slaraffenland, deres paradis. Og familien Lausen, der ejer grossistvirksomheden Eldorado, har en solid forretning med sourcing og service til butikkerne, og den tiltagende personificering af kæledyrene giver den endnu flere vækstmuligheder.- Vi har netop overtaget Three Horses i Roskilde, som har være vores stærkeste konkurrent på markedet for hesteudstyr. De har været nogle stærke drenge i klassen, som vi har spejlet os i. De er dæleme dygtige, så kan vi blive lige så gode som dem, vil det give os et voldsomt løft med dette strategiske opkøb, siger administrerende direktør, Per Lausen.Han ejer Eldorado sammen med sin søster Pernille, der tager sig af afdelingen for hesteudstyr, mens deres far og virksomhedens grundlægger, Børge Lausen, er bestyrelsesformand.- Der er 12 mand ansat i Roskilde, og planen er, at al logistik skal samles her i Haderslev, hvor vi er ved at bygge ud, mens der stadig skal være administration i Roskilde, forklarer Per Lausen.

Eldorado i Europa Kæledyrenes klondike har hovedsæde i Haderslev, hvor 60 af de 110 ansatte i Eldorado arbejder. 40 er her ansat på lageret, 20 i administrationen.Eldorado har desuden en afdeling med ti ansatte i Norge og en afdeling med fire ansatte i Sverige, og virksomheden har agenter i Østrig, Schweiz, Benelux-landene og England.Læs mere om Eldorado på www.eldorado.dk

Eldorados lille fabrik, AkvaStabil, bygger akvarier til brug i både butikker og hos private. Her en model med tøjdyr fra virksomhedens showroom. Foto: Carsten B. Grubach

Fire segmenter - Vi arbejder inden for fire segmenter - alt til hest og rytter, hvor vi har vores eget brand i Catago, vi har dyrefoder, som omsætningsmæssigt er størst, kæledyrsartikler, som vi tjener mest på, og så har vi, hvad vi kalder vores lille fabrik, AkvaStabil, der her i Haderslev producerer akvarier, grus og butiksinventar. Her arbejder seks-otte mand med den lille niche, som er blevet til en fornuftig forretning, hvor 75 procent går til eksport, fortæller Per Lausen og fortsætter: - Vi har lager fire steder, og de skal samles her. Vi arbejder primært på det nordiske marked og er ved at rigtig godt fat i Norge. Derfor arbejder vi i toholdsskift på lageret for at få lastbiler afsted, så de kan komme hurtigere til Norge. Mange betragter en grossist som et fordyrende mellemled, men vi synes selv, at vi har en eksistensberettigelse, for vi har med 26.000 varenumre, de rigtige varer til de rigtige priser til butikkerne. Konkurrencen er hård - ikke mindst på grund af mere onlinehandel. -Vi har et logistisk maskinrum, der kører på alle cylindre og har med tiden bygget til, så vi har de rigtige rammer, siger Per Lausen og henviser til en intern strategiplan frem til 2022 med fokus på yderligere vækst på det skandinaviske marked.

Kradsetræer til katte bliver mere og mere populære - og de skal både være behagelige og høje. Foto: Carsten B. Grubach

Forkælede kæledyr - Selv i nedgangstider ved vi, at folk ikke skærer ned på foder og udstyr til deres kæledyr. De sparer hellere på rejser og nye biler, for det skal i hvert fald ikke gå ud over hunden eller katten, tilføjer direktøren for kæledyrenes klondike med et skævt smil: - Og så lever kæledyrene længere i dag, hvor de ikke længere får madrester, men det rigtige foder og kommer til dyrlæge, hvis de er syge. Så vi er ikke så konjunkturfølsomme. Per Lausen, der altså fortsat kan have en god forretning ud af at sælge halsbånd, liner, snacks, hundesenge, kradsetræer og kattetoiletter, ser frem til at samle lageret, som lige nu er at finde tre steder i Haderslev Kommune og altså i Roskilde. Og selv om kommunen har givet tilladelse til det udvidede byggeri i 12 meters højde, frygter han pladsmangel i den nære fremtid. Og så er Eldorado nødt til at flytte, for der er umiddelbart ikke flere udvidelsesmuligheder. - Administrativt har vi sådan set plads nok nu, men det kniber mere med lagerkapaciteten, fordi vi nu udnytter matriklen maksimalt, siger direktøren, der trods en ambitiøs vækstplan ikke har nogen intention om at udvide eksportmarkedet: - Tyskland ligger tæt på og er et kæmpemarked inden for foder og kæledyrsartikler, men her er vi oppe mod så store konkurrenter, at det ikke ville kunne betale sig for os. Så hellere satse på Skandinavien, som vi kender, og hvor virksomhedskulturen og sproget er det samme.