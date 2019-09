Kornhøsten målt i ton ser ud til at tangere tidligere rekorder, lyder vurdering fra brancheorganisation.

Mejetærskerne har været på overarbejde de seneste uger, og nu ser det ud til, at indsatsen belønnes med et godt resultat.

Det samlede høstudbytte skønnes at blive omkring ti millioner ton korn.

- Det tegner til at blive et af de hidtil bedste høstår, vi har haft i Danmark. Men vi trænger også til det, siger Asbjørn Børsting.

Han er direktør i Dansk Foder & Korn, der er brancheorganisation for korn- og foderstofhandelen i Danmark.

Sidste år vendte mundvigene nedad. Den varme og tørre sommer betød dårlige betingelser for kornet.

- Sidste år var et år, man med rette kunne kalde et katastrofeår for høsten i Danmark, men i øvrigt også andre dele af Nordeuropa, siger Asbjørn Børsting.

Høstudbyttet var helt nede på omkring 6,8 millioner ton.

Asbjørn Børsting anslår, at årets resultat bliver "godt ti millioner ton".

Dermed kommer det ifølge direktøren til at kunne måle sig med de tre hidtil bedste år - 2009, 2015 og 2017.

De seneste uger har landmænd landet over arbejdet på højtryk med at få kornet i hus.

Asbjørn Børsting skønner, at omkring 80 til 85 procent af høsten er i hus.

Særligt i Nord- og Vestjylland er der marker, der stadig er så våde, at det er vanskeligt at få høstet færdigt.

Det ændrer dog ikke ved, at det trods lokale forskelle tegner til at blive en god høst, lyder det fra direktøren.

- Selv om der er enkelte områder i landet, hvor vejrforholdene ikke er helt så gunstige som andre steder, så bliver det en rigtig god høst med pæne udbytter af både vårbyg og vinterhvede, siger Asbjørn Børsting.

Sidste år var udbytterne så ringe, at Danmark måtte importere korn.

- I år kommer vi tilbage som en pæn stor eksportør, blandt andet af maltbyg til ølproduktion, siger Asbjørn Børsting.

Det endelige høstresultat opgøres først senere.