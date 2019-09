Hjælp til landbrugsvirksomheder i økonomiske vanskeligheder

Et korps af flere end 100 erfarne frivillige erhvervsfolk og kompetente konsulenter hjælper virksomheder med at komme tilbage på rette kurs. Early Warning har hjulpet mere end 6000 virksomheder i krise - og det seneste år har projektet haft et særligt fokus på de mange landbrugsvirksomheder, der har været i risikozonen for at skulle dreje nøglen om.

En stor del af landbruget står i disse år i en svær økonomisk situation. Og derfor har projektet Early Warning oprustet for at hjælpe de hårdtramte virksomheder inden for landbruget.

- Vi har kun én interesse, og det er at hjælpe landmandsfamilien så godt som overhovedet muligt. Vores folk har stor ledelseserfaring og ved, hvor hård krisen også rammer personligt og familiemæssigt. Vi har den fordel, at vi kommer ind uden at have været med, mens tingene har udviklet sig skævt. Vi kan se situationen med friske øjne. Vores fokus er ikke at rådgive dem om landbrugsfaglige forhold, for det har vi ikke forstand på. Vi fokuserer på at finde den rigtige løsning for den enkelte familie, ledelsesmæssig sparring og sikre eksekvering af den lagte handlingsplan, lyder det fra projektleder for Early Warning, Svend Røge.

Early Warning er et netværk af erfarne og kompetente erhvervsfolk, som ofte har erfaring fra leder- eller ejerlederniveau i egen virksomhed. De ved, hvad det drejer sig om og bistår de kriseramte virksomhedsejere i de svære situationer, der opstår, når man står på afgrunden til en krise.

For landmanden kan det være en stor befrielse at have en erfaren erhvervsmand med, når banken indkalder til de knap så sjove møder. Og samtidig kan erhvervsmanden med afsæt i sine egne erfaringer som virksomhedsleder sparre med den kriseramte virksomhed i øjenhøjde. Vedkommende kan bedre holde hovedet koldt og støtte landmanden - både fagligt og mentalt.

Frygten for konsekvenserne af en konkurs er ofte store.

- Mange virksomhedsejere - og ikke kun landmænd - frygter negative reaktioner fra omgivelserne, og for hvad der kommer til at ske efter en eventuel konkurs. I langt de fleste tilfælde er det en befrielse at få belyst, hvad der rent faktisk vil ske. Familiens muligheder for at komme videre i tilværelsen er bedre og hurtigere, hvis det gribes rigtigt an, end hvad de fleste tror, siger Svend Røge.