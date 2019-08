Hellere stort kørekort end lille studenterhue

Der findes 12 forskellige specialer inden for transportuddannelserne, blandt andet godschauffør, kranfører og tankbilchauffør.Uddannelsen varer op til tre og et halvt år, hvis man kommer lige fra folkeskolen. Men hvis man er fyldt 21 år og har en læreplads, sparer man et helt år. Der er også mulighed for at få merit fra andre uddannelser og for relevant praktisk erfaring.Elever med en læreplads får løn fra første dag.Undervisningen foregår på erhvervsskolerne, hvor optagelseskravet som udgangspunkt er, at man har bestået dansk og matematik i folkeskolen. Har man knap så gode papirer fra folkeskolen, kan det være en god idé at overveje EGU (Erhvervsgrunduddannelsen) som indgang til en målrettet erhvervsfaglig uddannelse.Der er rige muligheder for dispensation fra de boglige krav via en særlig optagelsessamtale, hvis man ellers har de praktiske evner og er højt motiveret. Erhvervsskolerne og de fleste lærepladser har også mange rigtig gode hjælpemidler, hvis man er ordblind eller har læsevanskeligheder.Vognmand Poul Jørgensen forklarer det i virkeligheden bedst: "Det vigtigste er, at man er mødestabil og har 110 procent lyst til at blive chauffør. Så skal man nok lære resten!"Læs mere på www.transportuddannelser.dk eller kontakt en studievejleder på nærmeste erhvervsskole.

- Søren har virkelig sans for det mekaniske. Hvis han skal have skiftet bremser på en af akslerne på sin lastbil, så gør han det lige selv i en pause, siger Poul Jørgensen og nikker anerkendende, mens Søren kigger lidt genert ned i bordet.

Timerne på værkstedet var den gulerod, der skulle til for at gøre skolen færdig, for Sørens hænder er skruet helt rigtigt på.

- Jeg kom herud, da jeg gik i 8. klasse, fordi jeg var træt af at gå i skole. Så vi lavede en aftale om, at jeg gik i skole nogle dage om ugen, og så gik jeg og fejede på værkstedet, fortæller han.

Han har hele sit liv drømt om at blive chauffør, men troede egentlig, at han skulle være langturschauffør og drøne til Italien og Spanien.

- Da jeg kom ind på UCH i Holstebro, var jeg i hvert fald en af de bedste i klassen til engelsk og den slags. Det var også en god klasse, hvor vi var gode til at bakke hinanden op. Der var også en regel om, at hvis nogen kom for sent, så skulle de give rundstykker, og det var ikke smart, hvis man mødte op uden at være forberedt, fortæller Nikolaj.

- Du kunne jo godt, men du gad ikke, siger Poul Jørgensen med et skævt smil, hvilket Nikolaj grinende indrømmer, at der måske godt kunne være lidt om.

- Jeg havde det vel okay i skolen, mest med mine venner og sådan, men jeg var virkelig træt af at gå i skole, fortæller Nikolaj, hvor efter chefen bryder ind:

Hans yngre kollega, 24-årige Nikolaj Søndergaard, er også for nylig udlært hos HV Transport. Her fandt han også sin rette hylde som chauffør.

Læreren kom på besøg

Søren Iversen fik også sin transportuddannelse på Uddannelsescenter Holstebro med en aftale om læreplads som chauffør hjemme hos HV Transport.

- Det var ikke nemt for Søren med skolen, heller ikke på UCH, så vi fik faktisk en aftale med dem om, at han lavede nogle af opgaverne her i firmaet, og der kom også en lærer ud for at eksaminere ham her, fortæller Poul Jørgensen.

Opgaverne blev bestået, og i dag passer Søren sit arbejde og har en rigtig god løn. Han har også fundet en sød kæreste, og parret har lige købt hus, hvor de bor med deres første barn.

- Der går alt for mange unge lige som Søren, som ikke trives i folkeskolen. Og mange af dem ender desværre på førtidspension, fordi de ikke får en uddannelse eller vælger den forkerte vej - og det er jo forfærdeligt. Det er da langt bedre at få det store kørekort end at ende med en lille studenterhue, siger Poul Jørgensen og tilføjer:

- Søren er en virkelig dygtig chauffør, og jeg har mange kunder, som spørger efter ham.