Hejse Kro udbygges: Politikere kigger på to forslag

Hejse Kro ønsker at opføre 60 værelser, som skal bruges af håndværkere. Politikere kigger på to forskellige forslag.

Fredericia: Skal der opføres 60 nye værelser på Hejse Kro, eller bliver det 54?

Skal de nye bygninger bag den historiske kro være i én eller to etager? Det er nogle af spørgsmålene, som politikerne i by- og planudvalget onsdag tager stilling til. Her har Hotel Hejse Kro søgt om landzonetilladelse til udvidelse af kroen, som gerne vil råde over flere værelser. De skal stilles til rådighed for håndværkere, da store virksomheder som Google, DLG og ADP er i gang med byggerier i nærheden.

Bjørn Ipsen, som er direktør for Hejse Kro, har tidligere fortalt om planerne om at omdanne kroen, så der bliver flere værelser. Hejse Kro har i flere år levet en omtumlet tilværelse med flere konkurser. I maj overtog Bjørn Ipsen forpagtningen, og i ansøgningen til kommunen peger han på, at værelsesudlejning kan være vejen til succes for stedet.

- Ansøger forventer, at når transformationen er tilendebragt, er det slut med dårlige tider på Hotel Hejse Kro, da værelsesudlejning er en markant mere rentabel forretning, står der i sagsbeskrivelsen.