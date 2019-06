Handelslivet mangler p-skilte - og kødben

Holstebro Handelsstandsforening afvikler hvert år seks "open by night"-arrangementer for at trække folk af huse. Det er et af midlerne til at stimulere detailhandelen. Arkivfoto: Jørn Deleuran

Detailhandelen er udfordret i hele landet, også i Holstebro. Det går okay, men der skal arbejdes mere for at lokke kunderne ud i butikkerne.

HOLSTEBRO: Det går såmænd ikke så dårligt endda med detailhandelen i Holstebro - byen, som i mange år har smykket sig med titler som "bedste handelsby" og "flotteste gågade". Men detailhandelen er overalt presset af nethandel og nye indkøbsmønstre, så der skal kæmpes mere for sagen, også i Holstebros gågade, hvor der er knap så meget trængsel som i gamle dage. Det er "kødben", der mangler, fortæller handelsschef Jens Kristian Larsen, Holstebro Handelsstandsforening. - Kødbens-effekten er det, der skal lokke kunderne helt ud i alle ender af gågadenettet. I gamle dage skulle vi ofte i banken for at hæve penge, og regninger blev betalt på posthuset. Det gav tusindvis af ekspeditioner, som var med til at trække kunder ned i centrum. Det er en af grundene til, at det er blevet sværere at fylde gågaden helt ud med mennesker hele tiden, forklarer han. Samtidig har indkøbsmønstrene ændret sig. - Dem, der sælger udvalgsvarer, for eksempel tøj og sko, bliver presset af nethandelen. Det er blevet meget nemt at sammenligne priser og købe varerne på nettet, og i dag kan man jo få levering fra dag til dag, også når man bestiller varer fra udlandet. Det gør det kun mere vigtigt for de lokale kunder at huske, at vi også skal handle lokalt på nettet, for der er altså mange af butikkerne, som har nogle rigtig gode webshops, siger Jens Kristian Larsen.

Foto: Morten Stricker Holstebro har et godt ry som handelsby, men der skal kæmpes mere og mere for at få de handlende ind i butikkerne. Det kræver blandt andet let adgang til parkering, siger handelschef Jens Kristian Larsen. Arkivfoto: Morten Stricker

Udvalget ændrer sig Mens der i gamle dage var rigtig mange tøjbutikker i Holstebros gågade, så er der i dag et mere bredt udvalg af butikker. - Danskernes vaner har ændret sig: Vi går mere ud for at spise, og selv om vi nok var lidt sent til at komme med på bølgen, så er der kommet rigtig mange gode caféer og spisesteder i Holstebro. Og vi ser også, at der er fuldt booket alle steder, når vi afvikler "open by night" i gågaden, siger Jens Kristian Larsen. Han får jævnligt henvendelser fra potentielle iværksættere og virksomheder, som overvejer at etablere sig i Holstebro. Så får de en ærlig analyse af markedspotentialet, men ellers blander Handelsstandsforeningen sig faktisk ikke i, om det er undertøj eller caffe latte, der skal sælges i gågaden. - I de store indkøbscentre ser man ofte, at man går ind og vælger ud, hvilke brancher man gerne vil have ind i sit center. Men i Holstebros gågade er det op til de handlende selv, siger han og understreger, at alle er lige velkommen. Der har været noget udskiftning af butikker de senere år, men det skal man ikke være så bekymret over, lyder det fra handelschefen. - Vi har 235 medlemmer og har vel sagt farvel til 15-20 medlemmer de senere år, men så er der jo kommet lige så mange nye til. Holstebro har en god størrelse og status som handelsby for et stort opland, så vi skal nok klare os. Men jeg kan være bekymret på længere sigt for vores opland. Vi skal udvikle hele egnen, for vi er afhængige af oplandet også. Derfor skal vi stå sammen i Vestjylland, siger Jens Kristian Larsen.

Hvor skal man parkere? Her og nu, hvor han i skrivende stund er ved at gøre klar til en af årets seks store "open by night"-events i Holstebro, er det mest de lavpraktiske ting, som giver panderynker for den lokale detailhandel: Kunderne mangler et sted at parkere. Eller rettere, så har kunderne svært ved at finde vej. Holstebros gågade deler bymidten i to, hvor de fleste parkerer øst for gågaden i Enghaven eller ved NørreportCentret. Og så kan det gå galt. - Vi har fået et firma til at analysere kundernes bevægelsesmønster, fra de kører ind i Holstebro, og rundt til butikkerne, og indtil de kører hjem igen. Det viser helt tydeligt, at kunderne flytter bilen med rundt, så kunderne vil ikke bare parkere ét sted og gå rundt i hele gågaden. Derfor er det vigtigt, at det er let at finde en ledig plads, for ellers kører folk altså igen, advarer Jens Kristian Larsen. Det har han ved selvsyn måttet konstatere. - Handelsstandsforeningens formand og jeg gik en tur sammen en lørdag formiddag, hvor folk lå i cirklede forgæves rundt efter p-pladser, og flere endte med at køre derfra igen. Så gik vi en tur over til Skolegade (vest for gågaden, red.), hvor der var 314 ledige p-pladser i kommunens nye p-hus. Det er altså flere pladser end det totale antal i Enghaven, siger Jens Kristian Larsen og tager sig til hovedet i afmagt.

Skilte er på vej Som forening kan man ikke gøre meget andet end at bede de ansatte i butikkerne om at parkere så langt væk fra gågaden som muligt, så kunderne kan få plads. Og så håber man inderligt, at Holstebro Kommune vil anskaffe nye elektroniske skilte med bedre henvisning til ledige p-pladser. Og de skal nok komme, lyder det fra Klaus Flæng (S), formand for Teknisk Udvalg. - Detailhandelen er vigtig for hele Holstebro Kommune, og det har høj prioritet, også i vores udvalg, når man beder om hjælp. Så selv om vi er presset på økonomien, så holder vi fast i at indkøbe de skilte, som er afsat i budgettet for de kommende år, siger Klaus Flæng. Det kommer til at koste lidt over fem millioner kroner at etablere et elektronisk system, der skal guide shopperne hen til en ledig p-plads. Opstillingen af nye skilte begynder sidst på året.