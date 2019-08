Håndværkerlærlinge: Danmark kommer til at mangle sådan nogle som os

Gustav Nørskov og Henrik Kirk er håndværker-lærlinge og kan se frem til fast arbejde og gode muligheder for videreuddannelse.

HERNING: Installatørbrancheforeningen Tekniq har sommeren igennem appelleret til de unge og deres forældre: Vi mangler arbejdskraft, så vælg en erhvervsuddannelse. Det samme budskab har politikerne messet igen og igen, og det ser da også ud til, at erhvervsskolerne begynder at opleve større søgning. 21-årige Gustav Nørskov fra Silkeborg og 26-årige Henrik Kirk fra Holstebro har lyttet til kaldet. De er henholdsvis elektriker- og vvs-lærlinge og er begge i gang med skoleforløb på Herningsholm. Men faktisk tog de begge lidt af en "omvej" først. Henrik har altid gerne villet været håndværker, men det gik ikke helt som forventet. - Jeg ville være enten maskinmester eller mekaniker, men jeg kunne ikke finde en læreplads, så jeg begyndte at læse HTX, men jeg endte med at hoppe fra uddannelsen. Så arbejdede jeg som handicaphjælper i en periode, indtil min svoger kontaktede mig. Han var projektleder hos Bravida og fortalte, at de manglede en arbejdsmand, fortæller Henrik. Den nye dagligdag på byggepladser åbnede hans øjne for nye muligheder. - Jeg vidste, at jeg gerne ville være håndværker, så jeg kunne se, hvad de andre lavede, og jeg gik også og snakkede med de andre lærlinge. For eksempel fandt jeg ud af, at det nok ikke var noget for mig at blive tømrer, men vvs så spændende ud, når de gik og arbejdede med ventilation og den slags, siger Henrik. Det endte med en kontrakt om læreplads hos Bravida, så nu er han på vej til at blive vvs-energispecialist og har allerede været med til at gennemføre store renoveringsopgaver på sygehuset i Viborg.

Først hue, så læreplads Gustav tog heller ikke den snorlige vej til lærepladsen. - Jeg startede med at tage studentereksamen, fordi jeg ville være sikker på at have noget at falde tilbage på. Og så gik jeg direkte videre til elektrikeruddannelsen bagefter, fortæller Gustav, som mener, at det kun har været en fordel for ham. - Jeg har i hvert fald ingen problemer med at følge med i matematik, siger han. Nu har Gustav læreplads hos Virklund Installationsforretning og har blandt andet udført renoveringsopgaver i et stort boligselskab i Skanderborg. - Det har været spændende, for det var skrællet helt ned til de rå mure, så vi har trukket helt nye kabler og sat nye dåser op. Alt er bygget op helt fra bunden, fortæller Gustav.

Udsigt til fast job Begge lærlinge er glade for de afvekslende opgaver som håndværkere og - ikke mindst - de rigtig gode beskæftigelsesmuligheder. Og så kan man jo læse videre, hvis man har lyst. Men burde Gustav egentlig ikke have valgt EUX i stedet og spare et par år ved at kombinere studentereksamen med en erhvervsfaglig uddannelse? - Åh, dét spørgsmål har jeg fået mange gange, svarer Gustav, som ikke har fortrudt sit valg. - EUX'erne har cirka 2/3 af den tid, jeg havde, til opgaverne, fordi det er et komprimeret forløb, så jeg synes, jeg havde bedre tid til at fordybe mig. På gymnasiet kunne jeg koncentrere mig om at være dér, og her kan jeg koncentrere mig fuldt ud om det håndværksmæssige i uddannelsen til elektriker. Det har været det rigtige for mig, siger han. De to lærlinge har knap tre år tilbage af deres uddannelse og kan med stor sandsynlighed se frem til fast job bagefter. Seneste arbejdskraftundersøgelse fra Tekniq viser, at hver tredje arbejdsgiver i installationsbranchen gerne vil ansætte flere faglærte medarbejdere. Samtidig viser undersøgelsen, at hver fjerde virksomhed forgæves har opslået ledige stillinger, så der er - som Niels Hausgaard synger - "arbejde nok til dem, der vil arbejde"...