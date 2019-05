Familien bag Restaurant Flammen går nu i direkte angreb på ejerne af Restaurant Ilden, der til sommer åbner en restaurant i Odense. - Det føles som at blive bestjålet af en tyv, der bagefter påstår, at du har stjålet fra ham, lyder det fra familien.

Familien bag Restaurant Flammen med forældrene Flemming og Ketty og deres børn Martin og Kristina har langt hen ad vejen valgt at holde sig fra at kommentere på det nærmest identiske koncept - og navn - hos Restaurant Ilden, der med en ny filial i Odense når op på fire restauranter.

Men den tilgang vælger den sønderjyske familie nu at gå væk fra. For første gang sætter de nu for alvor ord på situationen omkring Restaurant Ilden.

- Vi har sådan set ikke rigtigt ønsket at kommentere Ildens kopiering af vores koncept. De driver deres restauranter, og vi driver vores. Men når de går direkte ud og lyver om, at vi skulle have kopieret dem, så bliver det for meget af det gode, siger Martin Sunddal, der mere konkret henviser til en tidligere artikel, hvor folkene bag Ilden pegede på, at de var først til at introducere oksemørbrad på udvalgte dage i deres buffet:

- I virkelighedens verden havde vi første gang oksemørbrad på menuen helt tilbage i 2013. Lang tid før Ilden åbnede deres første restaurant. Det kan man selv gå ind og se på vores profil på Facebook. Det er jo en mindre ting i det store billede, men det føles som at blive bestjålet af en tyv, der bagefter påstår, at du har stjålet fra ham. Det bliver bare for meget.