I den forbindelse kommer grænsepolitiet til Fredericia, hvor der bliver stillet skranker op på havnen, hvor passagererne skal vise pas til betjentene. Det kommer til at foregå i et opsat telt inde i det indhegnede ISPS-område ved skibet. Det skal foregå, umiddelbart inden gæsteren går ombord på Magic efter deres ture ud i Fredericia.

Stram tidsplan

Disney Magic ankommer til Fredericia kl. 7 og sejler igen kl. 15.15. Der er en stram tidsplan for skibets afsejling, så det er vigtigt, at passagererne er ombord til tiden. Derfor er betjentene til stede det meste af dagen for at tjekke pas, efterhånden som gæsterne kommer tilbage til skibet fra deres bookede ture.

På grund af paskontrollen og det tilhørende telt er det indhegnede område udvidet, og afspærringer ved havnen bliver også sat lidt længere inde på land end ved tidligere anløb. Kontrollen og den dermed følgende yderligere sikkerhedsforanstaltning har givet ekstra arbejde for ADP.

- Vi er fortrøstningsfulde men også spændte, for vi har ikke prøvet det før, fortæller Line Tange.

Det er første gang, et Disney-skib lægger til en dansk by udenfor København. ADP fik meddelelsen om Disney Cruise Lines planer i november 2017, men måtte først offentliggøre nyheden i marts 2018.

Anløbet i Fredericia er sidste stop, inden krydstogtet slutter i Dover 18. august. Det begyndte i København 8. august og har ført de op mod 2700 gæster til Tallin, Sankt Petersborg, Helsinki og Stockholm, inden de lander i Fredericia.