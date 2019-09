Golf har skabt stærkt midtjysk netværk

- I mit erhverv lever man af at skabe og vedligeholde gode relationer, og jeg har helt konkret fået nye kunder gennem golf-netværket, som jeg ikke ville have mødt ellers. Jeg bruger det også aktivt ved for eksempel at aftale at spille golf med en af mine faste kunder, så vi er nogle timer sammen og har tid og mulighed for at pleje vores relation, siger Jacob Troelsen.

HERNING/IKAST: - På golfbanen kan jeg have en potentiel ny kunde, for eksempel en bankdirektør eller en revisor, alene på tomandshånd i fem timer, uden at det føles som et akavet forretningsmøde. Jeg har ikke oplevet andre netværk, hvor det var muligt.

Herning-Ikast Erhvervsgolf er et netværk af foreløbig 51 virksomheder.Vigtigste forudsætning for at blive optaget er, at man har erhvervsaktiviteter i Herning-Ikast-området og en interesse for golfsporten, dog uden krav til hverken niveau eller handicap.Man skal samtidig være personligt medlem af en golfklub for at kunne spille på banen sammen med netværket. Det behøver ikke nødvendigvis være i Herning eller Ikast.Det koster fra 7500 kroner pr. sæson at tegne et virksomhedsmedlemskab af Herning-Ikast Erhvervsgolf.Læs mere på www.hierhvervsgolf.dk

Netværk er ikke fritid

Ud over at spille golf mødes netværket også til foredrag, og fælles ture til andre golfbaner er blevet kombineret med virksomhedsbesøg, for eksempel hos Puma i Skanderborg og Ecco i Bredebro.

- Man skal altid løbende vurdere de netværk, man deltager i, og jeg synes, jeg får god værdi af golf. Det synes min arbejdsgiver her hos Spektrum Advokater også - og det er jo vigtigt, for jeg skal kunne forsvare at bruge arbejdstid på det, efter som spillet foregår i dagtimerne. Jeg sørger da også for at fortælle internt på kontoret, hvad vi får ud af det, så mine kolleger kan få forståelse for, at jeg ikke bare "holder fri" for at spille golf, men at det faktisk er et netværk, som har værdi for vores virksomhed, forklarer han.

Jacob Troelsen har spillet golf, siden han var 18 år gammel - også på eliteplan, da han spillede hjemme i Ikast. Med et handicap på fire er han pænt meget dygtigere end gennemsnittet, men faktisk betyder det ikke så meget for netværket, om man er god eller nybegynder.

- Jeg har nok en fordel, fordi jeg godt kan koncentrere mig om at snakke forretning og samtidig slå et hæderligt slag med golfkøllen. Og jo, selvfølgelig vil man da gerne vinde, men vi går nu ikke helt så meget op i det. Og for nogle kan man også godt mærke på deres spil, at de bruger mere tid på at snakke end på at koncentrere sig om slagene. Men vi er der jo netop også for at få en god snak, siger Jacob Troelsen med et smil.