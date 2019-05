Danmark går ikke fri af den globale opbremsning i økonomien, som Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) forudser i sin prognose, der er offentliggjort tirsdag.

OECD hæver ganske vist sit vækstskøn for den danske økonomi, men trenden peger stadig nedad for de kommende år.

Hvor væksten i det danske bruttonationalprodukt (bnp) skrues op til en vækst i år på 2,1 procent mod den tidligere forventning på 1,9 procent, så sættes væksten ned i et lavere gear i 2020.

Her venter OECD nu en bnp-vækst på 1,7 procent mod tidligere ventet 1,6 procent.

Louise Aggerstrøm Hansen, der er privatøkonomi i Danske Bank, påpeger, at dansk økonomi har været forholdsvis robust med stigende eksport og en pæn vækst i privatforbrug og investeringer, i forhold til den svaghed der har været internationalt.

- Vi er meget enige i, at de største risici, som dansk økonomi står overfor, for tiden er internationale. Der er en betydelig risiko for en ny krise i udlandet inden for en overskuelig fremtid, og den vil næppe gå dansk økonomi helt forbi, skriver hun i en kommentar til prognose.

Ifølge prognosen skyldes opbremsningen en svagere udenlandsk efterspørgsel på danske varer. Oveni vurderes det danske arbejdsmarkedet fortsat som stramt med stigende lønninger, skriver Bloomberg News ifølge Ritzau Finans.

- Handelsspændinger har disrupted væksten. Høj usikkerhed og lav tillid har ramt både investeringer og fremstillingssektoren, siger Laurence Boone, cheføkonom i OECD, i en kommentar til den generelle globale vækst.