Gartneren klar til at sætte rovfugle ind mod fluer

- Havde jeg været laborant, var jeg aldrig kommet så langt, for så havde jeg ikke tænkt utraditionelt. Så var jeg gået mod nord, hvis jeg havde fået det at vide og ikke mod syd og lavet en masse fejl undervejs og lært af dem, siger Jens Legarth med et skævt smil om den opdagelse, han gjorde helt tilbage i 2010:

Jens Legarth bor ude på landet i nærheden af Bække på en gård, har en sø i baghaven og et kontor spækket med jagttrofæer. Der er umiddelbart langt til de laboratorier, der med ny teknologi har udviklet mælkesyrefermentering af blandt andet rapsprotein. Et produkt, der kan ændre tarmfloraen og sikre en højere andel af sunde bakterier i tarmen.

- Fordi vi er først, har vi udtaget adskillige brede patenter, der lukker muligheden for, at andre kan gå den samme vej - og processen bliver ligeledes hemmeligholdt. Ingen andre har den viden om solid state fermentering, som vi har, siger Jens Legarth.

Helt tilbage i år 2000 begyndte han at arbejde med fermentering. Der var langt tid før, nogen vidste, at det kunne være indgangen til at styre mikrobionen (tarmfloraen).

- Der er store virksomheder, der har brugt mange millioner af kroner på mikrobiom-forskning uden at få et gennembrud. Alt det, vi tjener, bruger vi på yderligere mikrobion-forskning, sige Jens Legarth.

Massiv støtte fra blandt andre Fornyelsesfonden (i dag Innovationsfonden) og EU har betydet, at Fermentationexperts i samarbejde med forskere og universiteter, KU, Teknologisk Institut og DTU har udviklet produkter til også at kunne hjælpe mennesker til en bedre sundhedstilstand og bekæmpe bakterier, der ellers er resistente.

Opdagelsen, som mange i det etablerede landbrug i begyndelsen faktisk gjorde lidt grin med, er grundlaget for Fermentationexperts A/S, der i dag alene i Danmark har en årlig omsætning på 100 millioner kroner og har fået internationalt tilsnit med produktion i Danmark, USA og Ukraine, hvor der lige som i Østeuropa er stor efterspørgsel på produkterne. Den danske produktion på 30.000 tons om året foregår i Jelling, men kapaciteten er allerede fuldt udnyttet.

Vil løse samfundsproblemer

- Vi lever for rent i dag, spiser for meget fedt og sukker. Det er vores tarme ikke udviklede til. Det betyder, at der ikke er nok af de rigtige bakterier i tarmene. En teske af produktet har samme effekt på tarmen som et helt kilo grøntsager. Det unikke er også, at ved brug af mælkesyrefermentet raps og tang kan vi ændre tarmens bakteriesammensætning.

- Dermed fortrænges de sygdomsfremkaldende bakterier, og antallet af de gode bakterier stiger. Virkningen aftager ikke, så længe produktet indtages. Vi kan bevise, at det har indflydelse på næsten alle vores organer at have den rette tarmflora, siger Jens Legarth, der selv spiser det proteinrige raps og tang.

Produktet er indtil nu kun godkendt som dyretilskudsfoder og til selskabsdyr via sitet Petferm, men allerede i år, vil et humant produkt blive lanceret.

- Når folk begynder at efterspørge produkter til resistente bakterier, inflammation i kroppen og livsstilssygdomme, er vi klar, forsikrer han og sammenligner sin mission med en gartner, som sætter rovfugle ind mod fluer.

Han er bevidst om, at større konkurrenter har fået øjnene op for Fermentationexperts, men udelukker et salg:

- Vi skal videre, så det er ikke den vej, vi skal gå. Vi har fået nøglen til at løse nogle samfundsproblemer, og så må vi se, hvor mange døre, vi kan låse op.