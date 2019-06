Gammelt finér-håndværk lever endnu: Hvorfor kassere døren, når den kan laves?

Men hvis man ikke ved noget om håndværk og for eksempel forstår, hvordan en dør er lavet, så tænker man måske heller ikke over, at den kan repareres.

HOLSTEBRO: Fra årsskiftet overtog Flemming Jensen sin fars virksomhed Holstebro Finercentral, som har et meget veludstyret tømrerværksted i Holstebro. Men selv om den 49-årige tømrer har skruet hænderne helt rigtigt på, så er han klar over, at det er svære tider for en nichevirksomhed, der renoverer døre, skabslåger og bordplader.

- Vi får enten døren leveret her på værkstedet, eller også kører vi selv ud og henter dem. Og så kan vi forsøge at reparere, så man undgår at skulle købe nyt. Det kan især betale sig med hoveddøre og branddøre, som ofte kan være meget dyre, forklarer han.

Også hjælp til private

Men som det viste sig meget tydeligt under folketingsvalget, så er der fokus på klima og bæredygtighed som aldrig før.

Flemming Jensen erkender, at økonomien nok stadig vejer tungest, men der kan da være håb for, at fokus på bæredygtighed vil motivere flere til at vælge inventar i en god kvalitet, hvor det bedre kan betale sig at reparere og vedligeholde. Samtidig håber han, at flere private kunder vil opdage mulighederne.

- Vi renoverer ikke kun træfinér, men også for eksempel laminat. Bordplader er ikke helt billige at skifte ud, og der er jo også mange, som har fine bordplader i massivt træ, der måske trænger til at blive frisket lidt op, men det er ikke nemt at slibe pænt, hvis man ikke har en af mine maskiner. Jeg har også haft et par opgaver med at sætte ruder i gamle døre, så vi skal i gang med at gøre meget mere for at oplyse om, hvad vi egentlig kan hjælpe med, siger Flemming Jensen.

Foreløbig har Holstebro Finercentral fået oprettet sin første hjemmeside, og varevognen har fået reklametekst på siderne. Og nå-ja, så har Flemming fortalt sin historie til avisen. Det hjælper jo alt sammen, hvis man gerne vil være mere synlig.