Fyringer truer i Ryanair på grund af manglende 737-fly

Lavprisselskabet Ryanair er på nippet til at komme i klemme på grund af flyveforbuddet mod Boeings flytype 737 MAX. Flytypen er blevet bedt om ikke at gå på vingerne på grund af sin rolle i to flystyrt. Og det kan føre til fyringer.

Mens myndighederne og Boeing har undersøgt, om flyene har et problem med sikkerheden, har Ryanair måttet spejde forgæves efter sine leverancer af nye 737 MAX-fly.

Ryanair skulle have modtaget 50 Boeing 737 MAX fordelt på 25 i år og 25 i første kvartal næste år. Men så længe der er tvivl om flytypens sikkerhed, bliver der leveret nul.

Derfor planlægger Ryanair nu efter at have færre fly end ventet til sommeren næste år. Det betyder færre afgange og dermed mindre vækst i passagertal.

I tal forventede Ryanair en passagervækst på syv procent. Den forventning er tirsdag mere end halveret til en vækst på tre procent.

Lavprisselskabet oplyser tirsdag, at det vil undersøge, hvilke afgange og baser rundt i Europa der bliver berørt af dette.

Samtidig står Ryanair med for mange piloter. Ifølge driftsdirektør Peter Bellew, der tirsdag annoncerede sin afgang, har Ryanair 300 piloter for meget.

Branchemediet Check-In henviser til, at han i avisen Irish Times skriver, at det tal kan blive højere, hvis der ikke snart kommer nogle nye fly, der kan gå i luften til Ryanair.

Ifølge Bellew stoppede Ryaniar med at hyre nye kaptajner for to måneder siden. Men ændrer intet sig, fører det til fyringer, siger han til Irish Times.