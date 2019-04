Fynsk hotelkæde sparer sammen: Nu vil vi til København

Milling Hotels, der ejer 10 hoteller i det vestlige Danmark, vil ikke købe flere, før virksomheden har råd til at etablere sig i København. - Det kræver vores kunder, siger ejeren.

Der skal være et Milling-hotel i København. Det kræver kunderne i Milling Hotels, som ellers kun har værelser i Jylland, på Fyn og på Lolland.

- Vi er nødt til at finde noget i København, det forlanger vores faste kunder. Uden et hotel i hovedstaden er vi ikke landsdækkende, og det er væsentligt, når man skal lave faste aftaler med for eksempel virksomheder, siger Jan Milling, der sammen med hustruen Dorte Milling ejer Milling Hotels med hovedsæde i Odense.

I januar købte han sit hotel nummer 10 og har dermed opfyldt sin umiddelbare vækstplan. Næste punkt bliver indtoget i København, men det står ikke lige for døren.

- Vi har brugt mange penge på opkøb, så der skal spares noget sammen, før vi får råd til at etablere os i København. Desuden er markedet derovre lige nu rødglødende med enorme udvidelser af kapaciteten, så det er også mest fornuftigt at afvente de næste par år, så vi kan se, hvor det ender, siger Jan Milling.

- Men det er den rigtige vej at gå, også fordi værdien af hele vores kæde vil blive meget højere, hvis vi kan sige, at vi er landsdækkende.

Milling Hotels tjente i 2018 16 millioner kroner før skat, det viser det regnskab, der offentliggøres i dag. På grund af opkøb og en stor udvidelse i Middelfart med blandt andet en konferencebygning til 1000 personer blev overskuddet to millioner kroner mindre end året før.

Egenkapitalen voksede til 128 millioner kroner, men ifølge Jan Milling er det nødvendigt med stor soliditet, fordi man kun kan få realkreditlån på 60 procent af værdien i et hotel. Antallet af ansatte var 114.

Koncernens sidste opkøb var Hotel Ritz i Aarhus i januar, og det kan allerede betegnes som en succes, mener ejeren.

- Vi er ikke helt færdige med at integrere det, men den almindelige drift går fint. Det var en let overtagelse, fordi hotellet var så velfungerende i forvejen, siger Jan Milling.

Koncernen har hoteller i Maribo, Odense (fem), Middelfart, Kolding, Aarhus og Aalborg. De to nyeste i Odense kaldes Mini og kører efter et lavpriskoncept med mindre service og mindre værelser.