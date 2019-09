Frygter tomme boliger: Manglende salg åbner for lejeboliger i Kanalbyen

Allerede i år bliver der mulighed for at flytte ind i en lejeboliger i enten Kongens Punkt eller Langebro.

Fredericia: De senere år er der skudt en række nye boliger op i Kanalbyen. Nu viser det sig, at interessen for at købe ikke har været så stor som forventet, så derfor laves nogle af boligerne om til lejeboliger.

Samtidig oplever bygherrerne, at der i Fredericia er stor efterspørgsel efter lejeboliger.

Entreprenørvirksomheden A. Enggaard har bygget de tre punkthuse på Langebro. Det ene af husene - Toldkammeret 7 - bliver lejeboliger.

- Der er en stor efterspørgsel efter lejeboliger her og set i lyset af, at vi ikke har solgt dem, vi gerne ville have solgt, bliver det leje, fortæller afdelingsleder i A. Enggaard Fredericia Palle Priska.