Fratelli er klar til at udvide: Åbner restaurant i Kolding

Labi (til venstre) og Armend Memeti åbner til september Fratelli på Banegårdspladsen i Kolding. Her bliver der 700 kvadratmeter restaurant. Inde bliver der 130 siddepladser samt et selskabslokale med plads til omkring 30. Derudover kommer der udeservering, hvor der kommer til at kunne være 80 gæster ad gangen. Foto: Louise Lauritsen

Til september åbner brødrene Labi og Armend Memeti deres anden restaurant. I Kolding får Fratelli til huse på Banegårdspladsen.

HADERSLEV/KOLDING: Da Ristorante Fratelli åbnende i Nørregade i Haderslev i april 2017, var der så stor interesse for at være med til åbningen, at busserne næsten ikke kunne komme forbi alle de mennesker, som stod klar til at komme ind og se, da snoren blev klippet over og restauranten indviet. - Og siden har der været fuld skrald på her, siger Labi Memeti, der ejer Fratelli, der i øvrigt betyder brødre, sammen med sin bror, Armend. Nu er brødrene klar til at åbne endnu en restaurant. Det bliver på Banegårdspladsen i Kolding, hvor de 700 kvadratmeter, der engang husede Post- og Telegrafhuset, men som nu er under ombygning for at blive klar til åbningen af den nye restaurant i september. - Vi har gået med tankerne omkring at åbne i Kolding i et år, siger Labi og fortsætter: - Lige siden vi åbnede, har vi haft rigtig mange kunder fra Kolding - og mange af dem har spurgt, om vi ikke kom til Kolding også.

I omkring et år har brødrene bag Fratelli kigget efter det helt rigtige lokale. De har arbejdet tæt sammen med en arkitekt for at sikre sig, at restauranten i Kolding kommer til at have den helt rigtige hyggelige stemning, som de er kendt for i Haderslev.

Den rette stemning Konceptet bliver helt som i Haderslev. Menukortet bliver det samme. Og stenovnen fra Italien er bestilt - så gæsterne i Kolding også kan nyde godt af de pizzaer, som restauranten er kendt for. - Det bliver brændeovn, lokale råvarer og hjemmelavet pasta, siger Labi og smiler. For brødrene som ejer Fratelli, så er det vigtigt, at den familiære stemning, hvor der er fokus på hygge og afslapning, som gæsterne i Haderslev er faldet for, også kommer til at blive en del af restauranten i Kolding. Planen er, at brødrene på skift skal være i de to restauranter, så de hele tiden har den kontakt med gæsterne, som er så vigtig for dem. - Gæsterne er vores motivation, siger Labi. Brødrene bliver ikke de eneste, der skal tage sig af gæsterne i Kolding. - Vi skal have ansat en 12-15 stykker til restauranten - blandt andet en førstemand. Vores opgave er, at finde dygtigt personale, som vi har i Haderslev. Personale som vil tage imod gæsterne på samme måde, som vi gør. For os er det bare den måde, vi er på, siger Labi.

Armend har netop været i Italien for at bestille den rigtig stenovn til Fratellis nye restaurant på Banegårdpladsen i Kolding. Menukortet bliver det samme i både Haderslev og Kolding - og der er mulighed for take away begge steder.

Glade gæster I Haderslev har Fratelli ikke bare fået godt fat i a la carte gæsterne, men også i selskaberne. I Kolding bliver der i restauranten plads til 130 gæster, mens der i kælderen kommer et selskabslokale med plads til omkring 30 gæster: - Vi får også udeservering i Kolding. Jeg regner med, at vi får omkring 80 siddepladser på Banegårdspladsen, siger Labi. Han ser frem til at åbne endnu en restaurant i den ånd, som han sammen med sin bror har skabt i Haderslev: - Det føles godt, siger han og fortsætter: - I Haderslev kan vi se, at vi har bidraget med noget. Hele byen har bakket os op og været med os hele vejen. Vi har glade gæster - og det er ren opladning for os. Gæster er for os positiv energi. Dem der kommer og spiser hos Fratelli, de skal føle sig velkomne. Det er det vigtigste for os.