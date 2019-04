Fransk opkøb sikrer fremgang til Royal Unibrew

Et opkøb i Frankrig har trukket resultaterne i vejret hos bryggeriet Royal Unibrew i første kvartal.

Bryggeriet, som ejer mærker som Albani, Faxe og Ceres, kommer ud af første kvartal med et overskud på 153 millioner kroner.

Det er en forbedring fra 142 millioner kroner i samme periode året før.

Det viser regnskabet for januar, februar og marts, der er den periode af året med mindst salg af de våde drikkevarer.

Unibrew købte sidste år den franske læskedrikprodrucent Etablissements Geyer Frére, der blandt andet står bag mærket Lorina, for 660 millioner kroner.

Købet har været med til at løfte salget i første kvartal, hvor Unibrew samlet solgte for 1,52 milliarder kroner.

Det er en stigning på små procent over det seneste år og skyldes primært opkøbet.

Unibrew noterer sig, at salget er påvirket negativt af, at påsken først faldt i april. Bryggeriet fortæller, at det generelt set har vundet markedsandele fra konkurrenterne gennem kvartalet.

Royal Unibrew har på det seneste været meget aktive med at købe virksomheder.

I slutningen af februar fik selskabet godkendt et opkøb af Cult, der står bag energidrikken af samme navn samt alkoholdrikkene Cult Shaker og Mokai.

Royal Unibrew betegner resultaterne i første kvartal som solide og fastholder forventningerne til hele 2019 på bagkant af regnskabet.

Bryggeriet venter et salg på 7,4 til 7,65 milliarder kroner og et overskud på driften på 1,34 til 1,47 milliarder kroner.