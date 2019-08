Forskningsprojekt sikrer kvalitetskontrol på dybt vand

Offshoreproduktioner flytter ud på stadig dybere vand, og det øger behovet for at sikre konstruktionernes levetid mere effektivt. Force Technology har udviklet en sikker og effektiv måde at udføre tilstands- og kvalitetskontrol under havoverfladen.

- De nuværende teknologier er tidskrævende og giver ikke alle nødvendige data. Med projektet, som bygger videre på tidligere undersøgelser, vil vi undersøge muligheden for en mere sikker og effektiv måde at udføre tilstands- og kvalitetskontrol under havoverfladen. Den teknologi vil styrke danske virksomheders konkurrenceevne på området både nationalt og internationalt, siger Torben Klit Pedersen.

I takt med at havvindmøller og olie- og gasfelter flytter ud på stadig større havdybder, øges behovet for mere effektivt at sikre konstruktionernes levetid, siger projektleder Torben Klit Pedersen fra Force Technology.

Projektet er støttet af Styrelsen for Forskning og Innovation og har til formål at sikre en effektiv tilstands- og kvalitetskontrol af konstruktionerne.

ESBJERG: Force Technology har i samarbejde med infrastrukturejere og leverandører i branchen sat sig for at undersøge, om man kan se fejl og ændringer på udvalgte offshorekonstruktioner på store havdybder.

Store krav til teknologi

Undervandsinstallationer er ofte udført i tykke materialer, og dæmpning af strålingerne i vand er høj. Det stiller store krav til hele set-uppet.

- Det nye set up giver mulighed for at se fejl og ændringer på store dybder to- eller tredimensionelt ved brug af computertomografi, siger Torben Klit Pedersen.

Ved hjælp af computertomografisk skanning er det muligt at få billeder af eksempelvis et olierør uden at skulle fjerne den beskyttende coating. Det står i modsætning til den traditionelle metode, hvor en dykker med håndholdt ultralydudstyr skal undersøge rørene, fortæller Torben Klit Pedersen.

I projektet er der også udviklet specialdesignede rekonstruktionsalgoritmer, der gør det muligt at lave fuldkommende billeder af konstruktionernes tilstand med færre projektioner, skud og billeder.

Det vil sige, at man med et minimalt antal skud 360 grader rundt om røret kan få et fuldt billede af dets tilstand. Billederne skal efterfølgende bruges til en vurdering og analyse af rørenes tilstand i form af korrosion, erosion og godstykkelse for dermed at give et grundlag for den beregnede restlevetid uden at fjerne og genetablere betonen.