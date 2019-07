25 år gammel forskning fra Massachusetts Institute of Technology, MIT i Boston, har skabt små mirakler for værktøjsfabrikken Techno Tool i Esbjerg, som har nedsat konstruktionstiden med 25 procent og reduceret den samlede tid fra bestilling til levering kraftigt.

- Vi har haft succes med at implementere Simplimize i Techno Tool. Gennemgangen af produkterne har medvirket til en betydelig reduktion af tiden fra bestilling til levering. Vi har afkortet konstruktionstiden med op mod 25 procent, og fremstillings- og montagetiden er ligeledes forkortet som følge af brug af standardmoduler og -komponenter, fortæller Henning Jørgensen, chefkonsulent i BIIR og den ansvarlige for implementeringen af Simplimize-metoden i Techno Tool.

Værktøjer, som skaber et samlet overblik over markedet, forenkler produktprogram og optimerer produktionen.

Værktøjsfabrikken Techno Tool i Esbjerg har gennemført et projekt, der ved at standardisere virksomhedens produktprogram reducerer leveringstiden, øger kvaliteten og gør værktøjerne konkurrencedygtige.

Takket være Simplimize har Techno Tool udviklet et modulariseret og parimetrisk opbygget standard-formværktøj i stedet for at begynde fra ny hver gang. Pressefoto

Værktøjer til plastindustrien

Techno Tool udvikler termoform-værktøjer, som plastproducenter anvender i massefremstilling af plastemballage til for eksempel kød eller vindruer. Hver gang Techno Tool skulle designe et nyt værktøj, begyndte udviklingsafdelingen forfra eller med en kopi af et tidligere værktøj, men ved brug af Simplimize er der nu udviklet et såkaldt modulariseret og parimetrisk opbygget standard-formværktøj.

Det betyder, at der nu kun skal ændres få parametre i designprogrammet for at skabe det endelige produkt og tilhørende produktionsgrundlag. Techno Tool producerer højt specialiserede værktøjer, og takket være virksomhedens grundighed med at udvikle unikke produkter hver gang, har det været svært at få lønsomhed ud af produktionen.

Administrerende direktør Brian Henriksen ser derfor et stort potentiale i den nye måde at designe og fremstille værktøjer på.

- Simplimize har været lidt af en øjenåbner for os. Vi har modulariseret og standardiseret vores værktøjer samt moderniseret og forenklet vores produktion, hvilket indebærer spændende forretningsmæssige perspektiver. Kortere gennemløbstid og leveringstid er vigtige konkurrenceparametre, som vi tidligere har kæmpet med. Ved at bruge Simplimize står vi meget stærkere over for vores konkurrenter, forklarer Brian Henriksen.