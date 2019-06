Forretningen er det rene vand

- Så omsætter vi to-trecifrede millionbeløb. Ikke kun i at sælge grønlandsk vand, men i at sælge vand og produkter relateret til vand. Vi arbejder med vand som en råvare og udforsker, hvordan man ved hjælp af vand kan finde nogle egenskaber til, hvad vand passer godt til, fortæller han.

Aftalen indebærer et joint venture-samarbejde om to af selskabets brands, Raw og None.

- Vores målsætning for 2019 er, at vi får et gennembrud på de store markeder, siger Kim Lauridsen og fortæller om en række potentielle nye ordrer.

- Vi står på det stadie i vores forløb, hvor vi er lige ved at skrive nogle store kontrakter under, blandt andet med et stort italiensk vinhus, og vi har nogle store aftaler, som kommer igennem, så snart vi får vores fabrikker godkendt til produktion, siger Kim Lauridsen.

- Det betyder, at hver eneste kilde er unik. Fordi hver eneste kilde siver ned gennem forskellige jord- eller stenlag, som den møder. Om det er en rejse på 10 år, eller om det er en rejse på 50 eller 100 år, før den så kommer ned til sit depot, til sit reservoir, der er det formet af det terroir. Det, der kommer fra Grønland, er det ypperste af det ypperste som råvare. Det er det, jeg kalder Rolls Royce inden for råvarekvalitet.

- Jeg siger, at vand er mere end bare vand. Det bunder i, at vand får meget mere fokus i de her dage, også på den gastronomiske scene, fordi vand ligesom vin har terroir.

- Det grønlandske vand er det, jeg kalder en smagsvand. Det har en evne til at nuancere smagsoplevelsen. Før du tager den gode vin, så har du blottet dine smagsløg til at give endnu flere nuancer til den gode vin, du har købt.

Mest af alt sælger han vand som et gastronomisk produkt. Vand kan indgå som et seriøst supplement til for eksempel vin.

Kim Lauridsen går grundigt til værks. Han har oprettet et institut, som hedder Nordic Water Institute. Her er blandt andet en række professorer tilknyttet for at forske i vand i forhold til almen sundhed, atletperformance, at kombinere vand med fødevarer og i forhold til fødevaresundhed.

- Jeg ønskede at springe ud som selvstændig, og så tog jeg de 16 bedste. Det blev vand som kunne flyde, men det kunne lige så godt have været en af de andre 15. Inden for et år skulle jeg begynde at skabe en indtjening og omsætning, og jeg skulle holde opstartsinvesteringen på et relativt fornuftigt niveau.

Kim Lauridsen samarbejder med fire producenter, en på Fyn, to i Jylland og en i Tyskland. Her bliver det grønlandske vand tappet på flaske, får labels på, bliver stablet på paller, pakket i containere og distribueret videre til kunderne.

Storytelling

Han samarbejder med nogle af de førende specialister inden for beverage.

- Vi skulle have en berettigelse for at kunne trænge ind på et marked, som er så konkurrencepræget, og som er præget af store giganter. Vi var nødt til at komme ind med en fantastisk historie og vinkel for at skabe en berettigelse.

Man valgte at tilgå vand fra et råvareperspektiv, og hvordan sammensætning af blandt andet mineraler og pH-værdi kan være med til at forbedre eller forringe smagen af et givet slutprodukt, hvor vand indgår.

Clouet i det grønlandske vand er produktets lave mineralindhold, mens også dets høje naturlige Ph-værdi, som betyder, at vandet er basisk.

- Basisk er med til at komplimentere ens livsstil. Så hvis man spiser en meget syreholdig kost, som man eksempelvis får kaffe, sukker, bøffer eller brød, kan man komplimentere sin livsstil med at tilføre noget base. Vand kan være en kilde hertil.

Kim Lauridsen håber, at gastronomibranchen kommer til at forklare kunder om vand, ligesom når de skal forklare noget om vin. Det er et parameter, der kan gå hen og blive afgørende.

- Hvis restaurationsbranchen anerkender, at vand har varierende kvalitet som øvrige råvarer, kan det accelerere vores rejse og tilmed det gastronomiske niveau.