Fornem nominering: Strandbygaard skal til finalen i kampen om Akademikerprisen 2019

Feltet for de nominerede virksomheder i Midtjylland var tirsdag snævret ind til tre; ud over Strandbygaard var det Fonden Ørting i Odder og Kærsgaard i Viborg.

Akademikerprisen blev uddelt første gang i 2015, og formålet er at sætte fokus på de job- og vækstmuligheder, der er i at ansætte akademikere i små og mellemstore virksomheder.

SKJERN: - Vi er glade på hele virksomhedens vegne. Det er rart at få et sådant skulderklap.

Succes med akademikere

Men da Midtjyllands finaledeltager skulle findes, var det altså Strandbygaard, der løb med pladsen.

Det skete med den begrundelse, at Janet Fredensborg - der er ingeniør med speciale i miljøteknologi - gennem sit arbejde med at udarbejde certificeringer og miljømærker har betydet en stor udvikling af virksomheden. Strandbygaard ligger nu langt foran sine konkurrenter, hvad angår bæredygtighed, og hele virksomheden er blevet strømlinet i henhold til LEAN-principper - altså trimning af virksomheden, så den undgår spild.

- Vi betragter finalepladsen som et skulderklap til hele virksomheden; de øvrige medarbejdere har jo ydet deres bidrag til at føre Janets arbejde ud i livet, siger Ole Strandbygaard.

Han understreger, at der var en klar målsætning med ansættelsen af Janet Fredensborg.

- Den grafiske branche har tidligere haft et dårligt ry med hensyn til miljø. I dag er det en af de mest miljøvenlige brancher i Danmark. Vi vidste, at vi skulle have en grøn profil for at overleve i markedet. Det har Janet hjulpet med, og hun har været med til at sætte ting i struktur, siger han.

Ole Strandbygaard ser akademikere som afgørende for virksomhedens udvikling, da de "stiller de irriterende spørgsmål, som skal stilles".

Den 7. november bliver det afgjort, om Strandbygaard bliver vinder af Akademikerprisen 2019. Kåringen finder sted ved en prisuddeling på Langelinie Pavillonen i København.