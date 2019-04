Ifølge fondsbørsen i København er der så stor usikkerhed om fremtiden for flytteselskabet Santa Fe, at selskabet er tildelt observationsstatus.

Det oplyser fondsbørsen i en meddelelse.

- Santa Fe er tildelt observationsstatus, idet selskabets årsrapport udtrykker, at der eksisterer en væsentlig usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte som "going concern", skriver fondsbørsen i meddelelsen.

Fondsbørsens meddelelse er en reaktion på Santa Fes regnskab, der kom søndag.

Her kunne selskabet præsentere et underskud på over en halv milliard kroner for 2018. Regnskabet var i flere omgange blevet udskudt.

Søndag varslede selskabet også faldende indtægter i år og en omstrukturering.

I regnskabet skriver selskabets revisor, at Santa Fe har indgået en aftale med sin største kreditor om en forlængelse af en lånefacilitet på over 250 millioner kroner til 1. april næste år.

Aftalen indeholder en række krav. Blandt andet til selskabets driftsresultat, pengestrømme og dækning af rentebetalinger.

- Dette kombineret med en begrænset kontantbeholdning til at dække behovet for arbejdskapital indikerer, at der er væsentlig usikkerhed om gruppens og moderselskabets evne til at forsætte som going concern, skriver revisor i regnskabet.

Santa Fe er resterne af ØK, der engang var en af Danmarks største koncerner. ØK blev stiftet i 1897 og arbejdede inden for handel, skibsfart og industri.

På toppen i 70'erne beskæftigede selskabet mere end 40.000 ansatte og var Danmarks største virksomhed.

Her efter fulgte en nedtur for koncernen gennem flere år. I de år blev forskellige områder solgt fra et efter et.

Mandag er aktien faldet med omkring fire procent efter en times handel. Indtil videre i 2019 har aktien dermed tabt næsten halvdelen af sin værdi.

Ser man 12 måneder tilbage, er værdien faldet med 80 procent.