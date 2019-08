Før du starter virksomhed: Vigtigst at have baglandet på plads

Iværksætterkonsulent råder til at have afstemt forventningerne med sin ægtefælle, inden man starter virksomhed. Både i forhold til hvad det indebærer at arbejde altid, og hvornår det eventuelt er tid til at sige stop, hvis forretningen ikke får vinger.

ODENSE: Forbered dig grundigt og hav baglandet med på idéen.

Det er noget af det, der skal være på plads, inden man kaster sig ud i at etablere egen virksomhed, mener iværksætterkonsulent Randi Trabjerg, der har til huse i Stjerneskibet i Odense. Det er et kontorfællesskab og et hus, der danner rammen om kurser, workshops og netværk for iværksættere.

- Mange er gift - især kvinder, for de er tit ældre end mænd, når de vil starte virksomhed første gang, og har man familie, er det rigtig vigtigt, at man har snakket igennem, hvad det indebærer at have sin egen virksomhed og bygge den op. For en iværksætter er på arbejde 24/7. Enten for at udføre en decideret ordre eller for at finde nye kunder, understreger Randi Trabjerg.

- Det leder over til en anden væsentlig ting, og det er, at den typiske iværksætter selv skal have styr på alting, og der er meget praktisk, som man selv skal sørge for at få på plads.

Randi Trabjerg fortæller, at det blandt andet er at finde samarbejdspartnere, undersøge juridiske forhold og lave en forretningsplan.