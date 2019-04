Metroselskabet forventer at kunne åbne ny linje til sommer, men der er risiko for udskydelse.

Der var flere passagerer om bord på metroen i København i 2018, og pendlere og turister kan senere i år se frem til en ny metrolinje.

Det oplyser Metroselskabet i sit årsregnskab for 2018, der er offentliggjort torsdag.

Samlet var der 64,7 millioner rejsende sidste år, hvilket er 1,2 millioner flere mere end året før.

Bestyrelsesformand for Metroselskabet Jørn Neergaard Larsen er tilfreds med udviklingen.

- Gennem 2018 er antallet af metropassagerer fortsat med at vokse. Det er glædeligt, at så mange vælger at bruge metroen. Ikke mindst når man kan se, at den øvrige kollektive transport er udfordret af faldende passagertal, siger han i en kommentar til regnskabet.

Metroen står foran en større udvidelse, når metrolinjen M3- kendt som Cityringen - åbner. Det sker efter planen til sommer.

Der har på det seneste været et efterslæb på byggeriet, og Metroselskabet skriver i regnskabet, at der er risiko for, at åbningen kan blive udskudt.

Jørn Neergaard Larsen fortæller desuden, at Metroselskabet er i færd med at forbedre forholdene for passagerne på linjerne M1 og M2.

Der skal blandt andet være ny sædeopsætning i togene og flere afgange i myldretiden.

Metroselskabet fik i 2018 et overskud på 292 millioner kroner før af- og nedskrivninger.

Det er et fald på 28 millioner kroner fra året før.

Tilbagegangen skyldes, at der er sket en ændring af den måde, billetindtægterne fra passagerne bliver fordelt mellem de forskellige trafikselskaber.