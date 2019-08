Flere køber sig fri for rengøring i fritiden

Det er blevet mere acceptabelt at købe rengøringshjælp for at få tid til familien, vurderer Alba Service.

HERNING: "Den første Morgengerning i Køkkenet bestaar i at lukke alle Vinduer op, feje og vadske Gulvet, tørre Støv af og eventuelt bære Brændsel." Sådan lyder det i husmoderens opslagsværk "Vort hjem" redigeret af Emma Gad og udgivet i 1903. I dag, hvor både far og mor arbejder på fuld tid, er det langsomt ved at blive mere acceptabelt at købe sig fri af opgaven med at holde hjemmet rent. Det mærker man også hos Alba Service, som beskæftiger cirka 50 rengøringsassistenter i Herning-området. - Mange undskylder, at de har lyst til at holde mere fri. Men det er jo ikke, fordi de er dovne. Folk er stressede på arbejde og har dårlig samvittighed over, at de ikke har nok tid til at være sammen med børnene. Så er det da bedre, at de tager to timer længere på jobbet for at betale os, end at de selv bruger seks timer på rengøring derhjemme, siger salgs- og serviceleder Karsten Mosegaard.

Opgaverne varierer fra traditionel rengøring hos virksomheder og på skoler og til mere servicerelaterede opgaver, for eksempel tøjvask og opvask for blandt andet PTSD-ramte eks-soldater.



Man behøver hverken være gammel eller syg for at få hjælp til rengøring i hjemmet. Priserne for ugentlig rengøring af et stort parcelhus beboet af far, mor og børn, starter helt nede omkring 1200 kroner i måneden - inklusiv moms.



Stor vækst i fradrag Hjælp til rengøring udløser et skattefradrag via Boligjobordningen. I 2013 var det kun fem procent af skattefradraget, som blev anvendt til rengøring og vinduespudsning, mens det i 2017 var vokset til 13,1 procent. Det hører med til historien, at fradragsordningen i perioden er ændret fra et mere generelt "håndværkerfradrag", sådan man i dag primært kan fratrække udgifter til energirenovering af boligen - og altså serviceydelser som rengøring og havehjælp. Men målt i kroner og ører er der altså også sket en markant stigning i skattefradrag for rengøring: Fra 268 millioner kroner i skattefradrag i 2013 til 372 millioner kroner i 2017. Det er en stigning på næsten 40 procent. - Hos Alba Service har vi mest erhvervs- og skolerengøring, men vi begyndte at få de første henvendelser om privat rengøring for et par år siden. I starten brugte vi vores "flyvende biler", som kører rundt for at udføre slutrengøring efter håndværkere, og så kunne de gøre rent hos private, når de havde en ledig stund. Men i dag har vi fire-fem biler, som kører fast og ikke laver andet end privat rengøring, fortæller Karsten Mosegaard.

Hvid eller sort rengøring Boligjobordningen eller "håndværkerfradraget" blev oprindeligt indført for at skabe beskæftigelse, men i høj grad også for at bekæmpe sort arbejde. Og det er stadig en udfordring for rengøringsbranchen. - "Alba" er latin og betyder "hvid, klar og ren", så vores navn er lidt et puf til den sorte rengøring. Vi har da også bevidst sat vores pris meget lavt på privat rengøring for at kunne konkurrere med det sorte arbejde, siger Karsten Mosegaard og nævner tre rigtig gode grunde til at vælge "hvid" rengøring - altså ud over det lovlige og moralske: - Hvis du får en nabo eller bekendt til at gøre rent hos dig, og de falder ned fra en trappestige, så kan du blive personligt erstatningsansvarlig. Hvis din "sorte" rengøringshjælp kommer til at knuse en vase, er der ingen ansvarsforsikring, der dækker. Vi har de rigtige forsikringer, og så har vi jo også alle redskaber med ud - lige fra klude til støvsugere og rengøringsmidler. Og vi bruger svanemærkede rengøringsmidler, forklarer Karsten Mosegaard. Alba Service forventer yderligere vækst i privat rengøring, men der er stadig en barriere, som kan være lidt svær at komme over. - For mange kan det være grænseoverskridende, at der kommer en "fremmed" ind i ens private hjem. Vi har da også kunder, som får gjort rent i hele huset, undtaget eksempelvis soveværelset. Det er noget, vi aftaler, og så respekterer vi naturligvis det, siger Karsten Mosegaard.