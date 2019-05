Flere folk på arbejdsmarkedet holder ledigheden i ave

Selv om antallet af lønmodtagere på det danske arbejdsmarked bliver ved med at stige, rykker ledigheden sig ikke ud af flækken.

Den flade udvikling hænger sammen med, at der kommer flere folk i arbejdsstyrken.

Antallet af bruttoledige steg i marts med 500 personer til 103.900. Det er folk på dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse.

Ledighedsprocenten ligger uændret på 3,7 procent, hvor den har ligget de seneste tre måneder. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Men det er faktisk en god udvikling, at ledigheden ligger stille. Det vurderer Anders Christian Overvad fra Arbejdernes Landsbank.

- Når ledigheden ikke ændrer sig mere på trods af beskæftigelsesvækst, er det faktisk en rigtig god nyhed. Det vidner nemlig om, at der kommer flere ind i arbejdsstyrken, skriver han i en kommentar.

Hos Sydbank vurderer chefanalytiker Søren V. Kristensen, at det danske arbejdsmarked er begyndt at knirke.

- Det siger sig selv, at beskæftigelsen ikke kan vokse i al uendelighed. På et tidspunkt vil vi se en opbremsning, og med en arbejdsløshed helt nede på 3,7 procent, så kan det sagtens være nu.

- Vi er altså på et niveau, som kan karakteriseres som fuld beskæftigelse, skriver han i en kommentar.

Nykredits cheføkonom, Tore Stramer, vurderer også, at ledigheden har ramt bunden.

Han kalder det afgørende for et stabilt arbejdsmarked, at arbejdsstyrken fortsat stiger.

Det er der udsigt til for i de kommende år, fordi pensionsalderen gradvist stiger. Det betyder, at folk bliver længere på arbejdsmarkedet.

- Hvis vi skal fortsætte den nuværende positive og balancerede udvikling i dansk økonomi over de kommende år, er det også super vigtigt, at politikerne holder fast i den planlagte stigning i pensionsalderen, siger Tore Stramer i en kommentar.

Han understreger, at det i sidste ende er en politisk beslutning.

- Men det er vigtigt at slå fast, at aldringen af befolkningen i fravær af en yderligere forhøjelse af pensionsalderen vil dæmpe væksten i dansk økonomi mærkbart og give et større hul i statskassen, skriver Tore Stramer.