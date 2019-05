Forbrugerne i de danske butikker fortsætter med at fylde økologiske varer i indkøbskurven.

Særligt frugt og grønt havner på køkkenbordet.

Det samlede salg af økologiske fødevarer steg således med 14 procent fra 2017 til 2018 til i alt 12,9 milliarder kroner.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Danmark er dermed fortsat det land i verden, hvor andelen af solgte økologiske fødevarer i detailhandlen er højest.

Det glæder økologichef Kirsten Lund Jensen hos Landbrug & Fødevarer.

- Det er et bevis på, at de danske landmænd endnu engang kan omstille sig til det, forbrugeren ønsker. Uagtet om det er den ene eller anden produktionsform, forbrugerne efterspørger, siger hun.

Salget af kød stiger også, men ligger ifølge økologichefen på et lavt niveau. Til gengæld er danske forbrugere vilde med økologisk fra grøntafdelingen, hvilket der er en årsag til:

- Det slår igennem ved salget, at forbrugerne er meget opmærksomme på, at der ikke er brugt sprøjtemidler, siger Kirsten Lund Jensen.

Den samlede salg af økologisk frugt og grønt er mere end tredoblet på seks år fra 1,3 milliarder kroner i 2012 til 4,3 milliarder kroner i 2018.

Hos Landbrug & Fødevarer oplever man en interesse fra landmændene om at imødekomme danskernes stigende forbrug af økologi. Enten ved at i forvejen økologiske landmænd vil udvide, eller at landmænd ønsker at omlægge deres landbrug.

Dog går der to år fra, at landmanden begynder at omlægge til, at varerne er fuldt økologiske.

- Så der kan godt være enkelte situationer, hvor landmændene ikke kan følge helt med den stigende vækst, siger Kirsten Lund Jensen.

Salget af økologiske varer er generelt steget år for år. Hos Landbrug & Fødevarer forventer man, at det fortsætter. Organisationen forventer, at salget i år vil vokse 10-15 procent.

Økologiske fødevarer skal produceres på en måde, hvor der bliver taget særlige hensyn til miljø og dyrevelfærd.

I Danmark skal producenter og butikker leve op til bestemte lovkrav for at kunne sælge varer som økologiske.