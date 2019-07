- Vi klager ikke - sagt på godt jysk. Der har været flere dage, hvor vi har været fuldt booket eller kun har et værelse tilbage. I øjeblikket har vi mest turister, for håndværkerne, som vi også har mange af, holder ferie, fortæller indehaver af Hotel Medio Jacob Pedersen.

- Vi har faktisk sprængt sidste års belægningsprocent for i hvert fald juli. Juli er ovenud fantastisk. August er umiddelbart svært at sige. Der er en tendens til, at reservationerne kommer senere og senere, fortæller hotelchef på Fuglsangcentret Christian Kring.

- Vi ser en tendens til, at gæsterne bliver lidt flere dage end tidligere og tager to til tre overnatninger. De begynder at kunne se fordelene i at lægge sig her. Vi er blevet et attraktivt område med både Madsby og bridgewalking, og så tror jeg også, vores kolleger i Billund ligger lidt højere i pris, og det betyder nok også noget.

Vil så gerne, turisterne bliver lidt længere

Hotellerne har de senere år forsøgt at gøre forskellige tiltag for at få gæsterne til at blive lidt længere. Mange turister nøjes med en enkelt overnatning, fordi Fredericia for mange fungerer som et stop på vejen, når de skal sydpå eller nordpå.

- De fleste har en til tre overnatninger. Vi så jo gerne, de blev lidt længere, men de fleste er på gennemrejse eller skal bare besøge Legoland. Det er blevet bedre, men det er stadig en udfordring, fortæller Jacob Pedersen.

På Fuglsangcentret er oplevelsen lidt anderledes. Her bliver gæsterne lidt længere.

Han peger desuden på, at hotellet sælger en del overnatningspakker via sammenslutningen Small Danish Hotels, som er med til at trække antallet af dage, turisterne overnatter, op.